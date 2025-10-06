Incendiu puternic pe Autostrada A1. Un TIR încărcat cu parchet a luat foc în mers, lângă Ciorogârla

O după-amiază obișnuită de luni pe una dintre cele mai circulate artere rutiere din România a fost brusc întreruptă de un eveniment spectaculos și periculos, care a dus la paralizia totală a traficului. Siguranța rutieră a fost pusă serios la încercare, necesitând intervenția rapidă a echipajelor specializate și impunerea de măsuri drastice pentru protecția participanților la trafic.

Foc în mers: Marfa valoroasă, mistuită de flăcări

Incidentul major a avut loc pe Autostrada A1 București–Pitești, la puțin timp după ora 14:15.

Echipajele de intervenție s-au mobilizat rapid după ce a fost semnalat un incendiu puternic care a izbucnit la un mijloc de transport de mare tonaj. Drama s-a consumat la kilometrul 15+500 de metri al autostrăzii, segment situat în proximitatea localității Ciorogârla, în județul Ilfov.

Autovehiculul afectat era un TIR încărcat cu parchet. Flăcările au cuprins remorca și marfa în timp ce vehiculul se afla în mers. Din fericire, șoferul a reacționat prompt și a reușit să oprească vehiculul pe banda de urgență.

Viteza de reacție a conducătorului auto a fost crucială. Potrivit informațiilor, șoferul a reușit să se autoevacueze la timp, fără a suferi niciun fel de răni, fiind astfel evitată o tragedie personală.

Intervenție de urgență și blocaj total

Situația a impus măsuri extreme din partea autorităților. Pentru a asigura securitatea operațiunii de stingere a focului și pentru a permite pompierilor să acționeze în condiții de siguranță, circulația rutieră a fost oprită complet.

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a confirmat că decizia de a bloca traficul a fost luată pentru a facilita munca echipajelor de intervenție. Blocajul a afectat ambele sensuri de circulație pe Autostrada A1. Această oprire totală, deși necesară, a dus la formarea unor cozi semnificative, afectând mii de șoferi aflați pe ruta București–Pitești și retur.

Echipajele de intervenție, inclusiv pompierii și personalul specializat, au acționat imediat pentru a stinge incendiul care mistuia TIR-ul și încărcătura de parchet. Dat fiind tipul de marfă, intervenția a necesitat o atenție sporită pentru a preveni extinderea flăcărilor.

Recomandări de conduită preventivă

În contextul acestui incident, Poliția Rutieră a emis un set de recomandări pentru șoferii care se deplasează pe autostrăzi sau în zone cu vizibilitate redusă din cauza fumului și a intervențiilor.

Forțele de ordine au transmis că șoferii trebuie să circule cu prudență sporită. Păstrarea unei distanțe regulamentare față de alte vehicule este vitală pentru a preveni coliziunile în cazul unor opriri bruște. De asemenea, este imperios necesar ca șoferii să se asigure temeinic înainte de orice manevră, având în vedere condițiile schimbătoare de trafic generate de intervenția de urgență.