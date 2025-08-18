Accident grav, urmat de un incendiu, la staţia de taxare Keramoti, spre Thassos. Românii de la faţa locului trimit informaţii: „Tirul i-a lovit cu 100km/h şi maşinile au luat foc”

Ultima ora
Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate
18 aug. 2025 | 13:59
de Daoud Andra

Actualitate
FOTO: colaj Playtech.ro

Un accident grav a avut loc la staţia de taxare din Keramoti, punct de trecere spre insula Thassos, una dintre cele mai vizitate destinaţii turistice de către români. Martorii aflaţi la faţa locului povestesc că tragedia s-a produs în câteva secunde. Un tir, care circula cu viteză mare, a intrat direct în maşinile care aşteptau să plătească taxa de drum. Două autoturisme au fost distruse complet și au luat foc, iar flăcările s-au extins imediat nu doar la vehicule, ci şi la vegetaţia din apropiere.

Accident urmat de incendiu

„Dacă sunteţi în drum spre Keramoti, dinspre Bulgaria, vă rog să nu vă grăbiţi. Este un incendiu la staţia de taxare, spre Thassos. Se pare că un tir a intrat în maşinile care aşteptau să plătească. Maşini care au luat foc, iar focul s-a extins şi la vegetaţie”, a scris un turist român pe grupul Forum Thassos, unde sunt împărtăşite în timp real informaţii despre drumurile spre insulă.

Primele date de la martori arată un bilanţ tragic: trei persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte două au fost rănite. Echipele de pompieri au ajuns rapid la faţa locului şi au reuşit să stingă incendiul, însă pagubele sunt majore. Cei care au asistat la accident au descris scene dramatice: oameni care încercau să iasă din maşinile în flăcări şi turişti care alergau speriaţi pentru a se pune la adăpost.

„Tirul i-a lovit cu 100 km/h şi maşinile au luat foc pe loc. Nu ştiu informaţii despre victime încă. Probabil ambasada şi consulatul vor răspunde peste câteva zile. Când aflu noutăţi, anunţ. Înţeleg că erau şi maşini româneşti”, a transmis un alt martor.

Cum s-a petrecut accidentul

În autoturismul lovit frontal se aflau patru persoane. Impactul a fost devastator: trei dintre ele şi-au pierdut viaţa pe loc, trupurile fiind carbonizate în maşină, iar cea de-a patra a fost transportată în stare critică la spital. Şoferul tirului, rănit la rândul său, a fost preluat de urgenţă şi dus în aceeaşi unitate medicală.

În cel de-al doilea vehicul implicat se aflau tot patru pasageri, însă aceştia au avut mai mult noroc. Au scăpat cu leziuni uşoare, dar şi cu puternice atacuri de panică după momentele de groază prin care au trecut.

Coliziunea violentă a declanşat un incendiu puternic, care s-a extins imediat la vegetaţia uscată de pe marginea şoselei. Flăcările riscau să ajungă în zonele locuite, însă pompierii greci au intervenit rapid cu mai multe autospeciale şi au reuşit să ţină focul sub control.

Zona a fost împânzită de echipaje de poliţie, ambulanţe EKAB şi forţe de intervenţie ale pompierilor. Autorităţile elene au demarat o anchetă pentru a clarifica exact cum s-a produs tragedia şi ce anume a dus la pierderea controlului tirului, care a intrat în plin în maşinile aflate la bariera de taxare.

