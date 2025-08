Incendiu de vegetație în apropiere de Delta Văcărești. Un bărbat a fost transportat la spital

Un incendiu de vegetație a izbucnit în urmă cu scurt timp pe un teren viran din apropiere de Șoseaua Vitan-Bârzești! Pompierii au sosit la fața locului, unde au depistat și o victimă!

Incendiu de vegetație în București

Așadar, un incendiu de vegetație a izbucnit duminică în București, pe un teren viran din apropierea Șoselei Vitan-Bârzești. Mai multe mașini de pompieri s-au deplasat la fața locului.

Pompierii au descoperit un bărbat în vârstă de 46 de ani care prezenta semne de intoxicare cu fum. Acesta a fost transportat la Spitalul Sfântul Ioan, pentru a primi îngrijiri medicale.

7 mașini de pompieri au sosit la fața locului

”In urma cu scurt timp am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la vegetatia uscata, pe un teren viran in apropiere de Soseaua Vitan-Bârzești. Flacarile s-au manifestat pana la limita cu digul care separa acest teren de Rezervatia Delta Vacaresti, fara a se extinde.

In faza initiala a incendiului a fost identiticat un barbat (46 ani) care prezenta expunere la fum in zona de manifestare a incendiului. Dupa evaluarea medicala a fost transportat la Spitalul Sf Ioan. Au fost alertate 7 autospeciale de stingere, SMURD, descarcerare, SABIF si cisterne cu apa de la Primaria Sector 4. In acest moment incendiul este localizat”, este comunicatul oficial.

Știre în curs de actualizare!