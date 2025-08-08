Județul din România unde incendiile de vegetație au crescut cu 85% față de anul trecut. Autoritățile sunt în alertă

Un județ din vestul țării se confruntă cu o creștere îngrijorătoare a incendiilor de vegetație, numărul acestora fiind cu 85% mai mare în prima jumătate a anului 2025 comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Seceta prelungită și temperaturile ridicate au favorizat izbucnirea focarelor, determinând autoritățile locale să rămână în alertă și să intensifice măsurile de prevenire și intervenție.

Explozie de incendii de vegetație într-un județ din România

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad a înregistrat 194 de intervenții pentru incendii de vegetație uscată, față de 105 în aceeași perioadă din 2024. Aceasta reprezintă o creștere de 85%, un semnal de alarmă pentru autorități și populație deopotrivă.

Suprafața afectată de aceste incendii s-a extins considerabil, ajungând la aproape 954 de hectare, dintre care 167,7 hectare au fost terenuri cultivate. Anul trecut, în aceeași perioadă, erau afectate doar 282 de hectare, cu un procent mai mare al terenurilor agricole compromise.

Factorii favorizanți pentru această explozie a incendiilor includ lipsa precipitațiilor, vântul puternic și temperaturile peste medie, care au contribuit la uscarea accelerată a vegetației. Timpul mediu de răspuns al echipajelor ISU a fost de 27 de minute, iar distanța medie parcursă până la locul intervenției a fost de 12 kilometri, notează aradon.ro.

Municipiul Arad, cel mai afectat

Cele mai multe intervenții pentru incendii de vegetație au fost înregistrate în municipiul Arad, cu 36 de cazuri. Urmează localitățile Gurahonț (11), Hălmagel, Chișineu-Criș și Petriș (câte 8), dar și Pecica (7). Aceste date subliniază că fenomenul nu este izolat, ci afectează întregul județ, inclusiv zonele rurale și agricole.

Creșterea semnificativă a acestor tipuri de incendii a determinat autoritățile locale să își adapteze strategiile de intervenție și să încurajeze populația să semnaleze orice activitate suspectă care ar putea duce la incendii necontrolate.

Activitate intensă pentru ISU Arad

În total, ISU Arad a gestionat în primul semestru al anului 2025 nu mai puțin de 5.933 de situații de urgență. Deși cele mai numeroase au fost cazurile medicale, incendiile au crescut cu 33% față de 2024, ajungând la 429, comparativ cu 323.

Pe lângă aceste intervenții, ISU a salvat bunuri în valoare de 18,8 milioane de lei și a intervenit eficient pentru salvarea a 129 de adulți și 11 copii. Detașamentul Arad a fost cel mai activ, cu aproape șase intervenții pe zi, urmat de subunitățile din Chișineu-Criș, Vladimirescu și Ineu.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația cu atenție și atrag atenția asupra responsabilității individuale în prevenirea incendiilor, mai ales în contextul schimbărilor climatice care sporesc riscurile.