Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 20:33
de Badea Violeta

Județul din România unde incendiile de vegetație au crescut cu 85% față de anul trecut. Autoritățile sunt în alertă

Actualitate
Județul din România unde incendiile de vegetație au crescut cu 85% față de anul trecut. Autoritățile sunt în alertă
Incendiile de vegetatie s-au inmultit dramatic intr-un judet din Romania. Sursa foto: Profimedia

Un județ din vestul țării se confruntă cu o creștere îngrijorătoare a incendiilor de vegetație, numărul acestora fiind cu 85% mai mare în prima jumătate a anului 2025 comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Seceta prelungită și temperaturile ridicate au favorizat izbucnirea focarelor, determinând autoritățile locale să rămână în alertă și să intensifice măsurile de prevenire și intervenție.

Explozie de incendii de vegetație într-un județ din România

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad a înregistrat 194 de intervenții pentru incendii de vegetație uscată, față de 105 în aceeași perioadă din 2024. Aceasta reprezintă o creștere de 85%, un semnal de alarmă pentru autorități și populație deopotrivă.

Suprafața afectată de aceste incendii s-a extins considerabil, ajungând la aproape 954 de hectare, dintre care 167,7 hectare au fost terenuri cultivate. Anul trecut, în aceeași perioadă, erau afectate doar 282 de hectare, cu un procent mai mare al terenurilor agricole compromise.

Vezi și:
Record istoric de temperatură în Turcia: 50,5°C înregistrate în sud-estul țării. Incendii de vegetație devastatoare, autostrada spre Ankara, închisă
Dispozitivul revoluționar de mărimea unui con de pin care luptă împotriva incendiilor de vegetație. Cum funcționează Pyri

Factorii favorizanți pentru această explozie a incendiilor includ lipsa precipitațiilor, vântul puternic și temperaturile peste medie, care au contribuit la uscarea accelerată a vegetației. Timpul mediu de răspuns al echipajelor ISU a fost de 27 de minute, iar distanța medie parcursă până la locul intervenției a fost de 12 kilometri, notează aradon.ro.

Municipiul Arad, cel mai afectat

Cele mai multe intervenții pentru incendii de vegetație au fost înregistrate în municipiul Arad, cu 36 de cazuri. Urmează localitățile Gurahonț (11), Hălmagel, Chișineu-Criș și Petriș (câte 8), dar și Pecica (7). Aceste date subliniază că fenomenul nu este izolat, ci afectează întregul județ, inclusiv zonele rurale și agricole.

Creșterea semnificativă a acestor tipuri de incendii a determinat autoritățile locale să își adapteze strategiile de intervenție și să încurajeze populația să semnaleze orice activitate suspectă care ar putea duce la incendii necontrolate.

Activitate intensă pentru ISU Arad

În total, ISU Arad a gestionat în primul semestru al anului 2025 nu mai puțin de 5.933 de situații de urgență. Deși cele mai numeroase au fost cazurile medicale, incendiile au crescut cu 33% față de 2024, ajungând la 429, comparativ cu 323.

Pe lângă aceste intervenții, ISU a salvat bunuri în valoare de 18,8 milioane de lei și a intervenit eficient pentru salvarea a 129 de adulți și 11 copii. Detașamentul Arad a fost cel mai activ, cu aproape șase intervenții pe zi, urmat de subunitățile din Chișineu-Criș, Vladimirescu și Ineu.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația cu atenție și atrag atenția asupra responsabilității individuale în prevenirea incendiilor, mai ales în contextul schimbărilor climatice care sporesc riscurile.

România, lovită din nou de caniculă. Temperaturi sufocante și nopți tropicale în acest weekend
Recomandări
Locul superb din Europa unde poți petrece o vacanță de vis de 5 nopți cu doar 600 de lei. Ideal pentru românii cu buget redus
Locul superb din Europa unde poți petrece o vacanță de vis de 5 nopți cu doar 600 de lei. Ideal pentru românii cu buget redus
Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci „pe fugă”. Alimentația haotică ascunde riscuri uriașe: „După câteva zile, săptămâni sau chiar luni îți dai seama”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci „pe fugă”. Alimentația haotică ascunde riscuri uriașe: „După câteva zile, săptămâni sau chiar luni îți dai seama”. EXCLUSIV
Chiriile din România, mai scumpe ca-n multe capitale europene! Chiriaș: „prețurile sunt în euro și proprietarii au pretenții prea mari pentru ce oferă”
Chiriile din România, mai scumpe ca-n multe capitale europene! Chiriaș: „prețurile sunt în euro și proprietarii au pretenții prea mari pentru ce oferă”
Cum a fost mărit prețul aurului „din pix”, de Donald Trump – cel mai puternic om din lume împinge metalul prețios la maximul istoric, cu doar un gest
Cum a fost mărit prețul aurului „din pix”, de Donald Trump – cel mai puternic om din lume împinge metalul prețios la maximul istoric, cu doar un gest
Efectele adverse ale pachetului fiscal asumat de Guvernul Bolojan se vor simți din toamnă – scumpiri grele pentru buzunarele românilor. „Răul necesar” ne poate aduce o scădere a puterii de cumpărare în următoarele săptămâni
Efectele adverse ale pachetului fiscal asumat de Guvernul Bolojan se vor simți din toamnă – scumpiri grele pentru buzunarele românilor. „Răul necesar” ne poate aduce o scădere a puterii de cumpărare în următoarele săptămâni
Doi bărbați au fost prinși de jandarmi în timp ce transportau ilegal bușteni. Cât au primit amendă
Doi bărbați au fost prinși de jandarmi în timp ce transportau ilegal bușteni. Cât au primit amendă
Banca Națională a României îngheață dobânda cheie la nivelul de 6,5%, iar economiștii reacționează dur: „Ne așteptăm să intrăm în recesiune, cu o inflație de 9% – 10% la finalul anului”
Banca Națională a României îngheață dobânda cheie la nivelul de 6,5%, iar economiștii reacționează dur: „Ne așteptăm să intrăm în recesiune, cu o inflație de 9% – 10% la finalul anului”
China deschide primul magazin dedicat roboților umanoizi. Ce prețuri au și ce pot face „servitorii” și „fotbaliștii” din silicon și metal
China deschide primul magazin dedicat roboților umanoizi. Ce prețuri au și ce pot face „servitorii” și „fotbaliștii” din silicon și metal
Revista presei
Adevarul
Partizan ucrainean, surprins în timp ce plasează explozibili la o bază aeriană din Rusia
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscop sâmbătă, 9 august 2025. Zodia care are noroc pe toate planurile
Playtech Știri
Horoscop weekend 9-10 august 2025. Zodiile care au parte de surprize în dragoste și noroc la bani
Playtech Știri
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei