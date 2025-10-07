Încă un județ din România suspendă cursurile. Toate școlile și grădinițele se închid din cauza codului roșu de ploi

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a decis suspendarea tuturor cursurilor din județ pe fondul avertizării cod roșu de ploi abundente. Măsura vizează protecția elevilor și personalului didactic, fiind adoptată în contextul unui fenomen meteorologic periculos valabil între 7 și 8 octombrie. Autoritățile au luat deja mai multe măsuri preventive pentru a limita efectele ploilor torențiale și ale vântului puternic.

Ce măsuri au luat autoritățile pentru siguranța locuitorilor

CJSU Ialomița a activat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției (CJCCI) la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu”, împreună cu grupa operativă a ISU Ialomița, pe întreaga perioadă a codului roșu.

În toate primăriile județului se va asigura permanența, iar, dacă va fi nevoie, vor fi convocate Comitete Locale pentru Situații de Urgență. Rigolele, șanțurile și cursurile de apă vor fi verificate, iar eventualele blocaje vor fi îndepărtate pentru prevenirea inundațiilor.

De asemenea, autoritățile vor monitoriza persoanele vulnerabile – vârstnici, persoane cu dizabilități, gravide sau bolnavi cronici – pentru a interveni rapid în caz de nevoie.

Cum vor fi gestionate situațiile de urgență

Mijloacele și utilajele necesare pentru intervenții rapide – degajarea arborilor căzuți, evacuarea apei acumulate și remedierea problemelor la rețelele de utilități – sunt deja pregătite. Populația va fi informată prin mesaje RO-ALERT, în funcție de evoluția situației meteorologice.

”De asemenea, s-a dispus suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ din județul Ialomița pentru data de 08 octombrie 2025, în scopul protejării elevilor și personalului didactic”, precizează CJSU Ialomița.

Ce județe urmează să fie afectate de codul roșu

Pe lângă Ialomița, autoritățile din județul Constanța au luat o decizie similară, suspendând cursurile în școli, grădinițe și creșe pentru data de 8 octombrie, ca urmare a aceluiași cod roșu de ploi abundente.

Măsura a fost luată pentru a proteja nu doar elevii, ci și cadrele didactice și personalul auxiliar, care s-ar putea confrunta cu riscuri în condiții meteorologice extreme.

Această decizie vine în contextul avertizărilor meteorologice care indică cantități importante de precipitații, vânt puternic și risc crescut de inundații, punând la încercare infrastructura urbană și rurală a județului.

Prin suspendarea cursurilor și mobilizarea autorităților, se urmărește reducerea riscului pentru elevi și angajați, precum și prevenirea pagubelor materiale în zonele cele mai expuse, asigurând totodată o reacție rapidă în cazul apariției situațiilor critice.

În paralel, autoritățile fac apel la părinți și locuitori să fie vigilenți, să evite deplasările neesențiale și să respecte recomandările de siguranță emise prin sistemele de alertă.