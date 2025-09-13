Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
13 sept. 2025 | 19:27
de Diana Dumitrache

RO-Alert emis în Tulcea din cauza riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian. Epava unei drone rusești s-a prăbușit la Chilia. Update

ACTUALITATE
Tulcea: RO-Alert emis pentru nordul județului (Foto: Facebook)

Sâmbătă după-amiază, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuiți să adopte măsuri de protecție.

Tulcea: RO-Alert emis pentru nordul județului

Update sâmbătă, 13 septembrie, ora 18:45. Epava unei drone rusești s-a prăbușit la Chilia. Avioanele F-16, ridicate pentru supraveghere

Sâmbătă după-amiază, epava unei drone rusești a căzut în zona localității Chilia. Ca măsură de precauție, armata română a ridicat de la sol două avioane F-16 pentru a monitoriza situația din spațiul aerian românesc.

„Două avioane F-16 au fost deja ridicate de la sol, de la baza de la Borcea, pentru a supraveghea și pentru a vedea ce se întâmplă în spațiul aerian românesc. Urmează ca Ministerul Apărării Naționale să decidă cât vor rămâne în aer cele două avioane”, a transmis Cătălina Buzoianu, corespondent Antena 3 CNN.

Reprezentanții MApN subliniază că populația României nu este ținta atacurilor Federației Ruse, precizând că cel mai probabil drona avea ca destinație Ucraina.

Totodată, autoritățile reamintesc cetățenilor să respecte recomandările transmise prin mesajele RO-Alert, să evite panica și să apeleze numărul unic de urgență 112 dacă se confruntă cu situații care le pun în pericol siguranța.

Până în momentul de față, nu au existat apeluri la serviciul unic de urgență 112, cel puțin la dispeceratul ISU Tulcea.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

„În urmă cu puțin timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să adopte măsuri de protecție. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea.

Reprezentanții ISU Tulcea subliniază că teritoriul României nu este ținta atacurilor Federației Ruse și transmit recomandări pentru siguranța populației:

„Totodată, adresăm rugămintea ca cetățenii să respecte cu strictețe măsurile de siguranță transmise de autoritățile române, să citească cu atenție mesajele primite prin sistemul RO-Alert, să evite panica și să anunțe la numărul unic pentru apeluri de urgență 112 orice situație care le pune în pericol siguranța ori dacă au nevoie de ajutor”, au mai precizat pompierii.

Astfel, locuitorii din nordul județului Tulcea sunt sfătuiți să rămână vigilenți, să urmeze indicațiile autorităților și să se protejeze până la încheierea alarmei aeriene.

