Încă o lovitură pentru pensionarii români, o interdicție în plus. Ce pățesc cei care mai lucrează după pensie
09 oct. 2025 | 06:30
de Alexandru Puiu

Guvernul pregătește o nouă măsură controversată, care ar putea afecta zeci de mii de pensionari activi. Proiectul privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul revine în atenția Ministerului Muncii și ar urma să fie inclus în Pachetul 3 de reforme, ce vizează restructurarea administrației publice și reducerea cheltuielilor bugetare.

Potrivit informațiilor obținute de publicația Capital, ordonanța de urgență blocată în vară a fost refăcută, iar adoptarea ei este considerată o chestiune de timp. Măsura ar afecta în special persoanele care, deși s-au pensionat, continuă să ocupe funcții bine plătite în sectorul public – mai ales beneficiarii pensiilor speciale și salariații din companiile de stat.

Guvernul pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul

Documentul, aflat acum în faza finală de redactare, va impune reguli stricte pentru cei care vor să rămână activi după ieșirea la pensie. Practic, pensionarii din sistemul public nu vor mai putea cumula pensia cu un salariu plătit tot de la bugetul de stat.

Măsura urmărește să elimine inechitățile apărute de-a lungul anilor, când un număr semnificativ de foști funcționari, militari, judecători sau manageri de companii de stat continuau să încaseze venituri substanțiale din două surse publice. În multe cazuri, pensia specială depășește 10.000 de lei, iar salariul pentru postul actual aduce alte câteva mii de lei lunar.

Prin această ordonanță, Guvernul vrea să reducă presiunea bugetară și să dea un semnal de echitate socială. Totuși, impactul direct va fi resimțit și de pensionarii obișnuiți care continuă să lucreze pentru venituri suplimentare.

Excepțiile care salvează parțial sistemul

Există, însă, câteva domenii unde autoritățile admit că interdicția nu poate fi aplicată în forma strictă – mai ales în sănătate și educație. În aceste sectoare, lipsa de personal calificat ar putea bloca funcționarea sistemului dacă profesorii sau medicii pensionați ar fi obligați să plece.

Guvernul analizează posibilitatea ca pensionarii care activează în școli, spitale sau alte instituții de interes public major să poată continua activitatea, dar cu condiția unei aprobări speciale. Este o formulă de compromis care ar permite sistemului să funcționeze în continuare, mai ales în mediul rural, unde posturile sunt greu de ocupat.

Potrivit surselor politice, proiectul va fi discutat în ședința coaliției din 7 octombrie, iar decizia finală va fi luată înainte de adoptarea celorlalte măsuri incluse în Pachetul 3 de reforme.

Reforma administrației publice și efectele colaterale

Măsura privind cumulul pensiei cu salariul este doar o piesă dintr-un plan mai amplu de restructurare a sectorului public. Pachetul 3 de reforme include și o reducere de 10% a posturilor ocupate în administrația locală, comasări de instituții și o scădere a cheltuielilor salariale la nivel central.

De asemenea, Guvernul intenționează să reevalueze rangul localităților în funcție de datele ultimului recensământ. Unele municipii ar putea fi retrogradate la statutul de orașe, iar anumite comune ar putea fi reclasificate, ceea ce va schimba distribuția fondurilor bugetare.

În forma actuală, concedierile și reorganizările ar urma să intre în vigoare la 90 de zile după adoptarea reformei, cel mai probabil de la 1 februarie 2026. Prefecții vor centraliza datele, iar în termen de două luni vor fi organizate concursuri pentru posturile rămase vacante.

Pentru pensionarii activi, însă, miza este imediată: dacă ordonanța va fi adoptată în forma actuală, cei care cumulează pensia cu salariul la stat vor trebui să aleagă – fie pensia, fie locul de muncă.

