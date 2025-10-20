În curând, ai putea să-ți încarci mașina electrică fără cabluri. Alimentarea wireless, cu un pas mai aproape de șoferul de rând

Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
20 oct. 2025 | 10:09
de Iulia Kelt

Cercetătorii și producătorii auto accelerează dezvoltarea tehnologiilor de încărcare fără fir, aducând tot mai aproape momentul în care mașinile electrice vor putea fi alimentate fără conectare fizică la priză.

În 2025, eficiența acestor sisteme a atins praguri impresionante, iar primele teste comerciale anunță o revoluție în mobilitatea electrică.

La Laboratorul Național Oak Ridge din SUA, o echipă de cercetători a reușit să încarce un Hyundai Kona Electric cu o putere de 100 kW și o eficiență de 96%, reușind o încărcare de 50% în 20 de minute, cu un spațiu de 13 centimetri între platforma de încărcare și mașina electrică. Ulterior, aceeași echipă a depășit recordul, ajungând la o eficiență de 97% și o putere de 120 kW, scrie publicația Autoblog.

De la încărcare statică la drumuri care alimentează mașinile în mers

Companii precum WAVE și Momentum Dynamics lucrează la sisteme de mare putere, capabile să furnizeze până la 500 kW pentru camioane și autobuze electrice.

În același timp, marii producători auto intră în competiție: Porsche va lansa în 2026 primul Cayenne electric echipat cu un sistem wireless de 11 kW, iar Mercedes-Benz testează încărcarea inductivă pe prototipul său ELF.

Tot Mercedes pregătește și un serviciu bidirecțional V2G („vehicle-to-grid”) pentru piața europeană, care va permite vehiculelor să returneze energie în rețea atunci când nu sunt folosite.

Aceste inițiative marchează o etapă importantă în tranziția către infrastructuri inteligente, capabile să combine confortul, sustenabilitatea și eficiența energetică.

Totuși, experții avertizează că testele de laborator nu reflectă întotdeauna condițiile reale de utilizare, unde factori precum alinierea vehiculului, condițiile meteo sau interferențele electromagnetice pot reduce performanța.

Standardizare, costuri și sprijin guvernamental

Pentru a accelera adoptarea globală, organizația SAE International a introdus standardul J2954, care asigură compatibilitatea între diferite vehicule și stații de încărcare.

Acesta include și sistemul DIPS (Differential Inductive Positioning System), ce ajută mașina să se poziționeze automat peste placa de încărcare pentru un transfer optim de energie.

Guvernele oferă stimulente, subvenții și credite fiscale pentru a reduce costurile de implementare, însă instalarea unui încărcător wireless rezidențial de nivel 2 rămâne scumpă: între 300 și 1.200 de dolari pentru echipamente și până la 2.500 de dolari pentru instalare.

Pe lângă încărcarea statică, conceptul de „încărcare dinamică” câștigă teren. În 2023, compania Electreon a testat în Detroit un tronson rutier de 400 de metri care a reușit să alimenteze un Ford E-Transit aflat în mișcare cu 15 km/oră. Dacă aceste sisteme vor fi extinse la scară largă, ideea de „anxietate de autonomie” ar putea deveni istorie, iar viitorul mobilității electrice, complet wireless.

