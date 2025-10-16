Mașina electrică chinezească care s-a făcut origami la impact. A picat testele de siguranță în Europa, dar și pe cele de încredere

Rezultatele publicate recent de organizația Euro NCAP au adus o lovitură de imagine producătorului chinez Dongfeng.

Modelul electric de mici dimensiuni, Nammi Box EV, a obținut doar trei stele la testele de siguranță efectuate în Europa, în timp ce rivalii săi direcți, Renault 5 și BYD Dolphin, au primit patru și, respectiv, cinci stele, scrie Carscoops.

Potrivit raportului oficial, vehiculul a suferit defecțiuni ale sudurilor punctuale în timpul testului frontal cu suprapunere parțială, ceea ce a dus la o deformare crescută a cabinei și la o reducere a protecției pasagerilor.

Testul a fost realizat la o viteză de 50 km/h, folosind o barieră deformabilă, simulând un tip de coliziune frecvent implicat în accidente grave.

Un alt aspect critic a fost presiunea insuficientă a airbagului șoferului, care nu a reușit să prevină contactul capului cu volanul în timpul impactului.

În plus, ușile mașinii nu s-au deblocat automat după coliziune, un defect care ar putea împiedica intervenția rapidă a echipelor de salvare.

Euro NCAP a mai remarcat absența unui sistem de protecție laterală care să prevină ciocnirea dintre pasagerii din față în cazul unui impact lateral, o dotare considerată standard la multe alte vehicule moderne.

Rezultate slabe comparativ cu concurența

În urma testelor, Dongfeng Box a primit 69% pentru protecția ocupanților adulți și 67% pentru protecția pietonilor, scoruri inferioare față de media actuală pentru vehiculele electrice mici vândute în Europa.

„Modelul Dongfeng Box nu se ridică la nivelul de siguranță demonstrat de alte vehicule electrice compacte evaluate de Euro NCAP. Faptul că sudurile structurii au cedat în testele noastre este îngrijorător și ar putea avea consecințe grave în accidente la viteze mai mari”, au transmis reprezentanții organizației europene.

Chiar dacă performanța Dongfeng a fost considerată slabă, producătorul de mașini nu este singurul care a primit un scor modest. SUV-ul Volkswagen T-Cross, un model mai vechi, a obținut de asemenea doar trei stele.

În contrast, alte vehicule din Grupul VW, precum Audi Q3, Skoda Octavia și Volkswagen Golf, au fost evaluate cu cinci stele.

De remarcat este că și alți producători chinezi au reușit să obțină rezultate excelente după îmbunătățiri semnificative.

SUV-urile Chery Tiggo 7 și 8, de exemplu, au fost retestate după corectarea problemelor la airbagurile cortină și au primit cinci stele Euro NCAP, demonstrând că evoluția industriei auto din China rămâne inegală, cu diferențe majore între modelele de top și cele de buget.

Un semnal de alarmă pentru piața auto chineză

Testul eșuat al modelului Dongfeng Box EV servește drept avertisment pentru producătorii chinezi care încearcă să își consolideze prezența pe piața europeană.

Deși multe dintre noile modele atrag prin tehnologie și preț competitiv, siguranța rămâne un criteriu esențial pentru consumatorii din Europa, unde standardele Euro NCAP sunt decisive pentru succesul comercial.