Programul Rabla 2025 – tot ce trebuie să știi despre varianta actualizată de Guvernul Bolojan. Cât este bugetul până în 2030

Programul Rabla, una dintre cele mai populare inițiative de înnoire a parcului auto din România, trece printr-o schimbare majoră începând cu anul 2025. Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis să deblocheze schema de finanțare, dar cu un buget mult redus față de planurile inițiale. Dacă anul trecut se vorbea despre alocări record, noua formă a programului aduce limitări care vor influența direct atât persoanele fizice, cât și piața auto în ansamblu.

Buget mult mai mic decât cel anunțat inițial

Conform proiectului de ordonanță de urgență, Programul Rabla pentru autoturisme va funcționa în perioada 2025-2030, dar în limita unui buget total de doar 200 de milioane de lei. Acest plafon este de peste șapte ori mai mic decât cel anunțat inițial, de 1,43 miliarde de lei. Măsura are ca scop sprijinirea achiziției de mașini nepoluante și eficiente energetic, fie prin Rabla clasic, fie prin Rabla Plus, dar va permite un număr semnificativ mai mic de beneficiari comparativ cu edițiile precedente.

Pentru mulți români care își planificau schimbarea autoturismului în baza unei subvenții consistente, vestea înseamnă fie o amânare, fie orientarea către alte variante de finanțare. În același timp, specialiștii din industria auto atrag atenția că un buget atât de redus riscă să tempereze interesul pieței pentru vehicule electrice și hibride, exact într-un moment în care Uniunea Europeană pune presiune pe accelerarea tranziției verzi.

Perioadă de suspendare și efectele asupra pieței auto

Documentul prezentat de Guvern prevede și suspendarea, până la 31 decembrie 2025, a tuturor procedurilor de evaluare a proiectelor și programelor care urmau să fie lansate la Administrația Fondului pentru Mediu. Această decizie blochează, practic, orice altă inițiativă de finanțare în perioada menționată, ceea ce înseamnă că Rabla devine singura schemă activă pentru reducerea emisiilor în transporturi.

Piața auto din România resimte deja presiunea schimbărilor legislative și a tranziției spre mașini electrice, iar limitarea accesului la subvenții ar putea frâna ritmul de înlocuire a parcului auto național, unul dintre cele mai îmbătrânite din Europa. În prezent, vârsta medie a mașinilor aflate în circulație depășește 13 ani, iar fără sprijin financiar consistent, este de așteptat ca numărul vehiculelor poluante să rămână ridicat.

În concluzie, Programul Rabla 2025 rămâne activ, dar într-o formă mult mai restrânsă decât se anticipa inițial. Pentru cumpărători, asta înseamnă că șansele de a beneficia de sprijin financiar vor fi mai reduse, iar pentru autorități, provocarea va fi să găsească soluții complementare pentru a încuraja tranziția către o mobilitate sustenabilă.