Ce este taxa de proprietate (stamp duty) şi cum se aplică pentru românii care locuiesc în Marea Britanie

Taxa de proprietate, cunoscută oficial sub denumirea de Stamp Duty Land Tax (SDLT), este o contribuție pe care cumpărătorii de locuințe sau terenuri în Marea Britanie sunt obligați să o plătească. Mulți români stabiliți în Regat se confruntă cu această obligație atunci când decid să achiziționeze o casă, însă regulile pot părea complicate la prima vedere.

Cum funcționează stamp duty

Stamp duty se aplică la cumpărarea unei proprietăți rezidențiale sau comerciale, în funcție de valoarea acesteia. Pragurile de impozitare sunt progresive: pentru sumele mai mici nu se plătește nimic, însă odată ce prețul locuinței depășește anumite limite, impozitul se calculează pe tranșe. De exemplu, există o valoare minimă sub care nu se aplică taxa, iar apoi se percep procente diferite pentru fiecare segment de preț.

Pentru românii care cumpără prima locuință în Marea Britanie, există adesea reduceri sau scutiri parțiale. În schimb, cei care își achiziționează a doua casă sau o proprietate de investiții trebuie să plătească o taxă suplimentară. În cazul firmelor sau al locuințelor închiriate, regulile devin și mai stricte.

Românii și provocările achiziției de locuințe

Tot mai mulți români din Marea Britanie aleg să cumpere proprietăți, fie pentru a evita chiria ridicată, fie pentru a investi pe termen lung. Însă momentul achiziției poate fi influențat puternic de stamp duty. Taxa poate ajunge la mii de lire, iar pentru familiile tinere aceasta devine o cheltuială importantă, pe lângă avans și costurile notariale.

Un aspect esențial este că plata trebuie efectuată într-un termen scurt, de obicei la 14 zile după finalizarea tranzacției. Dacă nu este achitată la timp, cumpărătorul riscă penalități și dobânzi suplimentare. Din acest motiv, mulți români aleg să colaboreze cu avocați sau consultanți financiari care să îi ajute să înțeleagă exact ce datorii au în funcție de prețul proprietății.

De ce este importantă informarea corectă

Cunoașterea regulilor privind stamp duty îi ajută pe românii stabiliți în Regat să își planifice mai bine bugetul. În lipsa unei documentări corecte, riscul de a subestima costurile reale este ridicat.

În plus, sistemul fiscal britanic oferă unele reduceri pentru cumpărătorii de primă locuință, iar acestea pot fi valorificate doar dacă cei interesați cunosc detaliile. Pe lângă stamp duty, trebuie luate în calcul și alte cheltuieli asociate cu achiziția unei case: taxele notariale, comisioanele agențiilor imobiliare sau costurile de înregistrare. În ansamblu, procesul poate părea complicat, dar odată înțelese regulile, cumpărarea unei locuințe devine o investiție sigură.

Astfel, pentru românii din Marea Britanie, stamp duty nu este doar o simplă taxă, ci un element-cheie care poate influența decizia de cumpărare și momentul potrivit pentru a face pasul spre propria casă.