Impozitul auto ar putea creşte cu 30% pentru maşinile vechi, din 2026. Comisia Europeană face presiuni asupra României

Proprietarii de autoturisme mai vechi de 15 ani ar putea plăti, din 2026, impozite auto cu până la 30% mai mari. Noua formulă de calcul, impusă de Comisia Europeană, urmărește reducerea poluării și introduce drept criteriu suplimentar norma de poluare a vehiculului, pe lângă capacitatea cilindrică.

Cum se calculează în prezent impozitul auto

În acest moment, impozitul auto este stabilit în funcție de capacitatea cilindrică a motorului. Formula actuală prevede 10 lei pentru fiecare 200 cm³. Astfel, un autoturism cu o capacitate între 1.400 și 1.600 cmc plătește anual 80 de lei, indiferent de vechime sau gradul de poluare.

Noua propunere venită de la Bruxelles ar schimba fundamental această abordare, prin introducerea unui coeficient de taxare bazat pe norma de poluare.

Autovehiculele cu norme Euro 4, Euro 3 sau inferioare – majoritatea având peste 15 ani vechime – ar urma să suporte o creștere de până la 30% a impozitului.

Această modificare ar alinia țara noastră la practicile europene, unde taxarea poluatorului este un principiu central al politicilor de mediu.

Cât ar putea plăti șoferii din 2026

Dacă noul sistem va intra în vigoare, diferențele vor fi semnificative. În exemplul dat de Digi24, pentru o mașină de 1.600 cmc, impozitul ar putea urca de la 80 de lei la peste 130 de lei pe an.

Creșterea se va aplica gradual, în funcție de norma de poluare și vârsta autovehiculului, însă cele mai vechi modele vor fi lovite cel mai puternic.

În România, datele oficiale arată că din cele aproximativ 9 milioane de mașini înmatriculate, aproape 3 milioane au norme de poluare Euro 4 și o vechime de până la 19 ani. Aceste vehicule, mai puțin eficiente din punct de vedere ecologic, vor fi primele vizate de noile taxe.

De ce insistă Comisia Europeană

Comisia Europeană presează România să adopte măsuri mai stricte împotriva poluării în transporturi. Țara noastră rămâne printre statele cu cel mai îmbătrânit parc auto din Uniunea Europeană, ceea ce se reflectă în nivelul ridicat al emisiilor nocive.

Bruxelles-ul susține că taxarea suplimentară a mașinilor poluante va stimula reînnoirea parcului auto și va reduce impactul negativ asupra mediului și sănătății publice.

Criticii măsurii atrag însă atenția că pentru mulți români, schimbarea mașinii este o investiție greu de realizat, iar o creștere de 30% a impozitului va pune presiune suplimentară pe bugetele gospodăriilor.

Guvernul nu a anunțat încă forma finală a legii, dar discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene sunt în desfășurare, iar termenul de implementare rămâne 1 ianuarie 2026.

