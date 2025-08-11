Cum circuli corect în sensul giratoriu – regulile de prioritate din Codul Rutier

Intersecțiile cu sens giratoriu au devenit tot mai prezente în traficul din România, fiind o soluție eficientă pentru fluidizarea circulației și reducerea numărului de accidente. Totuși, chiar dacă par simple la prima vedere, aceste intersecții creează deseori confuzii, mai ales când vine vorba de acordarea priorității. Codul Rutier stabilește reguli clare pentru circulația în sensurile giratorii, iar înțelegerea lor corectă este esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

Conform articolului 107 din regulament, circulația într-un sens giratoriu se desfășoară pe același principiu ca deplasarea pe benzi paralele. Fiecare conducător auto trebuie să își păstreze banda pe care a intrat, să semnalizeze din timp intenția de a părăsi intersecția și să se asigure că manevra se poate face în siguranță, fără a perturba fluxul de trafic. Într-un sens giratoriu cu mai multe benzi, cei aflați pe benzile interioare trebuie să acorde prioritate celor de pe benzile exterioare atunci când doresc să iasă, pentru că vor intersecta banda acestora. Practic, dacă te afli pe banda a doua sau pe o bandă mai interioară, trebuie să verifici traficul de pe banda din dreapta și să cedezi trecerea vehiculelor aflate deja acolo.

Cine are prioritate în sensul giratoriu

Regula principală prevăzută de articolul 57 din OUG 195/2002 este simplă: au prioritate vehiculele care circulă deja în interiorul intersecției cu sens giratoriu, față de cele care urmează să intre. În practică, acest lucru înseamnă că, odată ce ai pătruns în giratoriu, devii automat participantul prioritar. De obicei, această regulă implică acordarea priorității vehiculelor care vin din stânga, însă textul legii nu specifică direcția, ci doar prezența în interiorul intersecției.

Polițistul Tavi Perțea a explicat clar că în sensul giratoriu regula se aplică exclusiv pentru această formă de intersecție: primul intrat are prioritate, indiferent de drumul pe care venea. Această particularitate elimină dilemele legate de drumuri naționale sau secundare atunci când se întâlnesc în același giratoriu.

Exemple din trafic și importanța respectării regulilor

Un exemplu care a atras atenția opiniei publice a fost accidentul din sensul giratoriu de la Săftica, în județul Ilfov. Șoferul unui SUV Mercedes a intrat primul în intersecție, dar a fost lovit lateral de o Dacia Logan care circula pe DN1, venind dintr-o zonă cu prioritate de drum. Conform legii, prioritatea aparținea SUV-ului, deoarece acesta era deja în giratoriu. Din păcate, impactul a fost fatal pentru șoferul Mercedesului, arătând cât de periculoasă poate fi neînțelegerea sau ignorarea regulilor.

Astfel de cazuri subliniază necesitatea unei atenții sporite și a unei bune informări în ceea ce privește regulile de circulație în sensurile giratorii. Respectarea priorității nu este doar o obligație legală, ci și o măsură de protecție a propriei vieți și a celorlalți participanți la trafic. Cunoașterea corectă a legislației, semnalizarea din timp și adaptarea vitezei sunt pași esențiali pentru a trece în siguranță printr-o astfel de intersecție.