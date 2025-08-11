ITP 2025 – ce se întâmplă dacă ai picat inspecția tehnică periodică. Ce trebuie să știi dacă vrei să o refaci

În 2025, regulile pentru inspecția tehnică periodică (ITP) rămân stricte, iar respingerea la verificare înseamnă mai mult decât imposibilitatea de a circula cu mașina. Codul Rutier și normele aferente stabilesc clar ce pași trebuie urmați pentru a remedia problemele și pentru a reveni la o stare legală de utilizare a vehiculului. Înainte de programare, este esențial să verifici atent starea tehnică a mașinii – frânele, direcția, luminile, parbrizul și anvelopele trebuie să fie în parametri optimi. Martorii de bord aprinși indică defecte ce trebuie remediate înainte de prezentarea la ITP.

Printre cauzele frecvente ale respingerii se numără filtrul de particule defect (DPF/GPF), emisii peste limitele legale, urme de accident necorectate, parbriz crăpat, sistem de frânare ineficient, defecțiuni la iluminare sau caroserie afectată grav de rugină. Lipsa documentelor obligatorii – certificatul de înmatriculare, RCA valabil și cartea de identitate a vehiculului – duce de asemenea la respingerea inspecției.

Cât timp ai pentru a reface ITP-ul

Dacă mașina a picat inspecția, ai la dispoziție 30 de zile pentru a rezolva problemele și a reveni la stația ITP pentru reverificare. În această perioadă, vehiculul nu are voie să circule pe drumurile publice. Îl poți păstra însă pe o proprietate privată, într-o curte, într-o parcare cu loc rezervat sau pe un teren care nu este deschis circulației publice. Dacă reverificarea nu este făcută în termenul stabilit, mașina rămâne fără drept de circulație și nu poate fi folosită legal decât după o nouă inspecție completă.

Ce riști dacă circuli cu ITP-ul expirat

Șoferii care conduc fără ITP valabil se expun la sancțiuni severe. Conducerea unui autoturism fără inspecție tehnică valabilă atrage 9–20 puncte de amendă, iar dacă înmatricularea este suspendată, se adaugă încă 20 de puncte de amendă. În total, sancțiunea minimă depășește 5.800 de lei, iar cea maximă poate trece de 8.000 de lei. Aceste amenzi se cumulează, astfel încât impactul financiar este considerabil.

Dacă alegi să nu mai folosești mașina și nu o repari, va trebui să continui să plătești impozit pentru ea. Scoaterea vehiculului din evidențele fiscale se poate face doar prin casare sau prin prezentarea dovezilor că acesta este depozitat pe o proprietate unde nu afectează mediul. În concluzie, chiar dacă nu intenționezi să mai circuli cu mașina, este important să cunoști toate obligațiile legale pentru a evita sancțiunile și costurile suplimentare.