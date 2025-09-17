Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
17 sept. 2025 | 13:42
de Iulia Kelt

Impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă: Creștere în fabrici și automatizare în birouri

TEHNOLOGIE
Impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă: Creștere în fabrici și automatizare în birouri
Inteligența artificială la locul de muncă / Foto: The Digital Speaker

Adoptarea rapidă a inteligenței artificiale în mediul profesional a stârnit discuții intense despre posibile pierderi de locuri de muncă.

Totuși, datele recente din Brazilia sugerează un efect mai nuanțat. Un studiu bazat pe registrul național al software-urilor comerciale arată că AI influențează diferit angajații din birouri și cei de pe linia de producție, se arată pe Cepr.org.

Inteligența artificială, ajutor sau amenințare pentru angajați?

În fabrici, AI crește cererea pentru muncitori cu calificare redusă, deoarece utilaje mai productive și mai ușor de utilizat necesită operatori pentru a funcționa optim.

Vezi și:
Chatboții religioși care „vorbesc în numele lui Dumnezeu” stârnesc dezbateri aprinse
Inteligența artificială în angajare – Cum iți faci CV-ul în 2025 ca să te angajezi mai ușor

În birouri, în schimb, AI automatizează sarcini administrative, reducând necesarul de angajați pentru activitățile repetitive.

Per ansamblu, impactul pozitiv asupra producției conduce la o creștere netă a ocupării forței de muncă și la reducerea inegalităților salariale.

Un exemplu concret este sistemul de mentenanță predictivă „imachine”, dezvoltat de o companie braziliană. Acesta analizează datele colectate de senzori instalați pe utilaje pentru a identifica eventuale defecțiuni, a programa reparații și a ghida operatorii în utilizarea echipamentelor.

În practică, un astfel de sistem poate reduce perioadele neplanificate de oprire cu până la 50% și face ca utilajele complexe să fie mai accesibile pentru muncitori tineri sau cu experiență redusă.

În același timp, imachine preia sarcini precum planificarea mentenanței sau analiza performanței în birouri, automatizând activități care înainte necesitau personal administrativ.

Acest lucru evidențiază tendința generală: AI sprijină angajarea muncitorilor pe linia de producție, în timp ce înlocuiește sarcinile repetitive din birouri.

Registrul software-urilor comerciale și boom-ul inteligenței artificiale

Cercetătorii brazilieni au putut urmări aceste efecte datorită unui registru administrativ complet al software-urilor comerciale, gestionat de Institutul Național de Proprietate Industrială (NIIP).

De la sfârșitul anilor ’80, aproape toate programele software dezvoltate de firmele din Brazilia sunt înregistrate aici, oferind informații detaliate despre proprietari, programatori, domeniile de utilizare și caracteristicile tehnice.

Comparativ cu datele din anunțuri de angajare sau brevete, acest registru oferă o imagine clară asupra adoptării reale a tehnologiilor AI.

Datele arată că dezvoltarea AI a cunoscut o creștere spectaculoasă începând cu 2013, odată cu progresele globale în învățarea automată.

Numărul firmelor care dețin cel puțin un software AI a crescut de șapte ori până în 2022, marcând ceea ce specialiștii numesc „boom-ul AI”.

Înregistrările arată că aproximativ 40% dintre aplicații vizează managementul și sarcinile administrative, iar alte 40% sunt aplicate direct în producție, ceea ce contrazice percepția larg răspândită că AI afectează în principal locurile de muncă cu calificare înaltă.

Astfel, atât oamenii din birouri, cât și cei de pe linia de producție, sunt expuși transformărilor generate de inteligența artificială.

Vremea se strică brusc, în România. Meteorologii anunţă o răcire accentuată a temperaturilor
Recomandări
Indemnizația socială pentru pensionari, în 2025. Câţi bani primesc bătrânii?
Indemnizația socială pentru pensionari, în 2025. Câţi bani primesc bătrânii?
De ce ochii albaștri nu sunt cu adevărat albaștri și ce face ochii verzi atât de rari, conform cercetătorilor
De ce ochii albaștri nu sunt cu adevărat albaștri și ce face ochii verzi atât de rari, conform cercetătorilor
Ce acuzaţii conţine dosarul lui Donald Trump din 2016, cel la care face referire Călin Georgescu: „Este copie la indigo”
Ce acuzaţii conţine dosarul lui Donald Trump din 2016, cel la care face referire Călin Georgescu: „Este copie la indigo”
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor eligibile, ce schimbări au apărut
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor eligibile, ce schimbări au apărut
ANAF „pune tunurile” pe săracii cu firme mici, că e mai ușor. „Având același salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
ANAF „pune tunurile” pe săracii cu firme mici, că e mai ușor. „Având același salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
Apple explică de ce iOS 26 poate consuma temporar bateria iPhone-ului
Apple explică de ce iOS 26 poate consuma temporar bateria iPhone-ului
După 27 de ani cu Google, mulți abia acum află sensul numelui. O „greșeală” stă la baza brandului
După 27 de ani cu Google, mulți abia acum află sensul numelui. O „greșeală” stă la baza brandului
Mizeria lăsată în urmă pe stradă de nişte copii din Sectorul 5 al Bucureştiului a stârnit controverse. „Mă bucur că nu stau lipiţi de telefoane”. Ce spun “vinovaţii”?
Mizeria lăsată în urmă pe stradă de nişte copii din Sectorul 5 al Bucureştiului a stârnit controverse. „Mă bucur că nu stau lipiţi de telefoane”. Ce spun “vinovaţii”?
Revista presei
Adevarul
Tyler Robinson a fost inculpat pentru asasinarea lui Chirlie Kirk. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea. Cum a fost adus tânărul în fața instanței
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Flavia Mihășan este îndrăgostită și nu se ferește să recunoască. Ce spune vedeta de la Neatza despre relația cu Andrei Ciobanu: „Sunt fericită și este un cuvânt pe care nu-l folosesc aproape niciodată”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Cristina Ciobănașu își trăiește discret fericirea. De ce nu a vorbit până acum despre cererea în căsătorie: „Este dificil câteodată să-i respect intimitatea lui Alex”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Irina Fodor, deranjată de comportamentul Andei Adam, la „Asia Express”. Prezentatoarea a intervenit dur: „Echipa nu poate filma!”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...