iMapp Bucharest 2025 marchează 10 ani cu proiecții spectaculoase, raliul Gumball 3000 și artiști internaționali

Ediția aniversară iMapp Bucharest va avea loc între 20 și 21 septembrie, în Piața Constituției, cu intrare liberă.

Publicul va putea vedea proiecții de video mapping, un raliu cu peste 100 de mașini și concerte cu artiști de renume.

În septembrie 2025, Bucureștiul devine din nou capitala artelor vizuale și a spectacolului urban.

Evenimentul iMapp Bucharest – Winners League aniversează 10 ani printr-o ediție specială ce reunește proiecții pe fațada Palatului Parlamentului, muzică live, momente culturale dedicate unor mari artiști români și parteneriate cu raliul internațional Gumball 3000 și Food Truck Festival.

Competiția de video mapping, considerată una dintre cele mai mari din lume, se va desfășura pe suprafața impresionantă de 23.000 mp a clădirii Parlamentului.

Tema din acest an, „Art is all around”, invită publicul să descopere cum arta se regăsește în arhitectură, comunități și viața urbană de zi cu zi.

Programul zilei de sâmbătă, 20 septembrie

Între orele 16:00 și 23:00, spectatorii vor putea urmări lucrările artiștilor câștigători ai unor festivaluri internaționale de renume, precum Chongqing International Light Art Festival (China), Genius Loci Weimar (Germania), Jakarta Light Festival (Indonezia), Luma Projection Arts Festival (SUA), 1minute Projection Mapping Competition (Japonia), Video Mapping Festival (Franța) și Zsolnay Light Festival (Ungaria).

Lucrările vor fi evaluate de un juriu internațional care va acorda Premiul Juriului, în timp ce publicul va putea vota prin SMS câștigătorul Premiului Publicului.

Ediția 2025 include și două momente dedicate patrimoniului cultural românesc: o lucrare inspirată din muzica lui George Enescu, creată de Carmen Lidia Vidu și prezentată pe fundalul interpretării Orchestrei Naționale a Franței sub bagheta lui Cristian Măcelaru, și o proiecție dedicată lui Constantin Brâncuși, realizată de Mindscape Studio, în colaborare cu Institutul Cultural Român.

Atmosfera muzicală va fi întreținută de DJ Varer, DJ Christian Thomson, Adrian Șaguna și Arias, alături de Emil Vergo.

Unul dintre cele mai așteptate momente va fi colaborarea dintre DJ-ul belgian HVMZA și maestrul Gheorghe Zamfir, acompaniați de Orchestra Metropolitană București, condusă de Daniel Jinga.

Duminică, 21 septembrie: Gumball 3000 și concerte internaționale

Ziua de duminică va fi dedicată celebrului raliu Gumball 3000, care aduce în București peste 100 de mașini de colecție, supercars și hypercars, conduse de celebrități, sportivi, artiști și influenceri din peste 40 de țări.

Raliul face parte din traseul de 4.828 km, de la Istanbul la Ibiza, și marchează a 26-a ediție a evenimentului.

Seara va fi animată de concerte susținute de Adekunle Gold, rapperița americană EVE și DJ-ul olandez Afrojack, alături de Vikkstar, membru al grupului Sidemen.

În paralel, Food Truck Festival va aduce în Piața Constituției o selecție variată de preparate internaționale și muzică asigurată de DJ locali.

Ediția aniversară iMapp Bucharest 2025 promite o combinație spectaculoasă de artă digitală, muzică și motorsport, transformând din nou centrul Capitalei într-un punct de întâlnire al inovației și al culturii contemporane.