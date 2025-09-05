Imagini de pe A7, lot 2. Cum arată lucrările între Domneşti Târg şi Răcăciuni, la început de septembrie

Ultima ora
Autostrada A7, considerată piesa principală a infrastructurii Moldovei, prinde contur pe zi ce trece. În ultimele zile au apărut noi imagini de pe șantierul lotului care leagă localitățile Domnești Târg și Răcăciuni, parte a tronsonului Focșani–Bacău. Lucrările sunt avansate, iar progresul se vede la fiecare kilometru.

Nodul rutier de la Domnești Târg este aproape gata

Potrivit imaginilor recente, asfaltul a fost turnat deja pe nodul rutier de la Domnești Târg, unul dintre punctele-cheie ale segmentului. În plus, podul care traversează autostrada este aproape finalizat, structura principală fiind ridicată, urmând să fie realizate finisajele și testele de rezistență.

Această porțiune este esențială pentru conectarea Moldovei cu restul țării și pentru reducerea timpului petrecut în trafic, mai ales pentru șoferii care până acum erau nevoiți să folosească drumurile naționale aglomerate. Avansul lucrărilor între Domnești Târg și Răcăciuni confirmă faptul că Autostrada A7 Focșani–Bacău se apropie de obiectivul de a deveni complet funcțională, fiind respectate termenele lucrărilor.

Șantierul de la autostrada A7

Lotul Mizil – Pietroasele, aproape de finalizare, dar cu probleme la un pod

Nu doar în zona Moldovei se fac progrese, ci și pe tronsonul A7 Ploiești–Buzău, acolo unde Lotul 2 Mizil – Pietroasele/Spătaru a ajuns la un grad de execuție de 99%. Oficialii din Ministerul Transporturilor au anunțat că, teoretic, acest sector ar putea fi deschis până la finalul lunii septembrie. Totuși, inaugurarea circulației este amânată din cauza unor probleme tehnice apărute la un pod.

Secretarul de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu, a declarat recent că au avut loc mai multe întâlniri tehnice pentru a rezolva situația:

„Facem tot posibilul ca până la sfârșitul lunii septembrie să reușim să dăm în trafic și acest lot. Luni voi reveni cu mai multe detalii”, a transmis acesta.

Deși lucrările au început încă din august 2022, Lotul 2 riscă să fie inaugurat aproape simultan cu ultimul segment Pietroasele – Buzău, pentru care execuția a început abia în primăvara lui 2024.

Pe cei peste 28 de kilometri ai lotului Mizil – Pietroasele, spațiile de servicii sunt deja finalizate, însă traseul nu poate fi deschis traficului până la remedierea problemelor tehnice. Valoarea contractului, derulat de asocierea SC Coni SRL – Trace Group Hold PLC, este de 1,25 miliarde de lei fără TVA, finanțată prin PNRR.

Inițial, sectorul trebuia să fie dat în folosință încă de anul trecut. Ulterior, termenul a fost mutat pentru primăvara acestui an, dar fiecare dată anunțată a fost amânată, ceea ce a generat nemulțumiri în rândul șoferilor.

În ceea ce privește Tronsonul 3 Pietroasele/Spătaru – Buzău, lucrările au demarat la 1 martie 2024 și au termen de finalizare de 20 de luni, adică noiembrie 2025. Cei aproape 14 kilometri de autostradă vor completa traseul dintre Ploiești și Focșani, oferind în sfârșit o rută rapidă și sigură pe axa sud–nord a Moldovei.

