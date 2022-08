Incendii puternice în insula Thassos din Grecia. Sute de pompieri intervin, ordin de evacuare pentru populație

Este alertă în Thassos din cauza incendiilor puternice. Sute de pompieri, şase avioane şi şase elicoptere intervin la fața locului pentru stingerea flăcărilor izbucnite în zona Potamia. Misiunea este destul de dificilă, deoarece zona este greu accesibilă. Mai multe buldozere au fost aduse pe insulă ca să croiască drum prin pădure pentru salvatori.

Joi dimineața devreme, Serviciile de intervenție și-au sporit forțele în Thassos, trimițând 102 pompieri cu 33 de vehicule, în timp ce armata și voluntarii s-au mobilizat.

Un incendiu scăpat de sub control a izbucnit, în noaptea de miercuri spre joi, în zona Skala Potamia de pe insula Thassos. Forțele terestre ale pompierilor și mai mulți voluntari s-au deplasat la fața locului, pentru a încerca să stingă focul. Flăcările uriașe sunt vizibile de pe plaja din Potamia. Alerta s-a dat imediat după apusul soarelui, făcând imposibil ca echipajele aeriene de stingere a incendiilor să funcționeze eficient pe întuneric.

Dan Adrian Drăgan, român stabilit în Thassos, a povestit pe rețelele sociale clipele prin care a trecut de când a aflat despre incendiu. Potrivit acestuia, localnicii s-au implicat și au ajutat cum au putut la stingerea flăcărilor.

„E 4:24. M-am trezit ultima oară miercuri, la 07:30. Părea o zi normală. Pe seară, puțin după ora 21, am aflat că arde prin Potamia. Și cu fiecare oră de trecea, părea și mai mare incendiul. Primeam tot mai multe poze, informații, întrebări de la vecini, turiști, prieteni și străini. Pe la 00:30 am plecat din Limenaria și nu știam dacă să mergem spre Potamia sau spre Theologos, acasă. Am decis amândoi că e mai bine să mergem spre casă, pentru că nu suntem pregătiți și apți să stingem incendii de pădure. Am decis să ajutăm cum putem, și anume să ne facem treaba. Am construit rapid o celulă de criza cu echipa și am stabilit procedura de urmat pe termen scurt, în ceea ce privește pașii imediat următori.

Dinspre Potos spre Theologos ne-a lovit mirosul de pădure arsă, adus de vânt, de peste deal. Deja flăcările se îndreptau spre Kinira. Credeam că sunt gâze, dar era cenușă ce cădea de sus peste drum, ca o ninsoare prea curând și nedorită în august. Aproape de Theologos, uitându-ne spre Kinira, se vedea cerul luminat în roșu periculos. Plus mirosul de lemn ars. Plus cenușa adusă de vântul puternic. Am urcat pe centură, acolo unde începe drumul forestier spre Kinira. Deși era 1:20, câteva mașini cu localnici așteptau să vadă evoluția focului. Vine, nu vine… E 4:33. Nu am dormit. Nu a venit. Vântul încă bate dinspre foc spre Theologos, uneori mai tare, alteori mai încet. Nu am dormit și mă dor ochii”, a relatat bărbatul.