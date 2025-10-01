Ultima ora
Un bloc de locuințe din New York uriaș s-a prăbușit parțial. Pompierii caută supraviețuitori
01 oct. 2025 | 18:51
de Vieriu Ionut

Imagini cu dezastru lăsat în urmă în Ucraina: nouă oameni au murit la Odesa, orașul sub ape

ȘTIRI EXTERNE
Imagini cu dezastru lăsat în urmă în Ucraina: nouă oameni au murit la Odesa, orașul sub ape
Inundații devastatoare la Odesa

Sudul Ucrainei traversează zile de coșmar după ce o furtună violentă a lovit orașul Odesa și întreaga regiune, provocând inundații de proporții și pierderi de vieți omenești. În doar câteva ore, apele au transformat străzile în râuri, iar localnicii s-au trezit în fața unui haos greu de controlat.

O ploaie cât pentru o lună într-o jumătate de zi

Autoritățile au confirmat că în regiunea Odesa, într-o jumătate de zi, a căzut o cantitate de precipitații echivalentă cu media unei luni întregi. Torenții puternici au paralizat circulația, au provocat pene de curent și au dus la prăbușirea a numeroși copaci, în timp ce salvatorii s-au străduit să intervină rapid pentru a limita pagubele.

În timpul intervențiilor, echipele de urgență au evacuat sute de oameni din casele inundate și din zonele cele mai periculoase, unde apa rece punea viețile în pericol.

Vezi și:
Avertizare hidrologică de ultimă oră: cod portocaliu și galben de inundații în mai mult de 20 de județe
Inundaţii puternice în Italia: peste 300 – 400 litri/mp. Imagini trimise de românii care locuiesc în zonele afectate, este cod roşu de viituri

Nouă victime, printre care și un copil

Serviciul de Urgență de Stat a anunțat un bilanț tragic: nouă persoane și-au pierdut viața în urma furtunii. Printre victime se numără șase femei, doi bărbați și un copil de doar 8 ani. Tragedia a fost descoperită în timpul misiunilor de căutare și salvare, desfășurate pe parcursul întregii nopți.

Pe lângă victimele decedate, mai multe persoane au fost găsite în stare de hipotermie, după ce au rămas blocat ore întregi în apa rece. Din fericire, 362 de oameni au fost salvați de echipele de intervenție.

O regiune strategică din nou pusă la încercare

Regiunea Odesa, cu o importanță strategică uriașă pentru Ucraina, se confruntă acum cu o nouă provocare majoră. Zona a fost deja puternic afectată de atacurile rusești încă de la începutul invaziei la scară largă din 2022, atunci când infrastructura portuară, instalațiile energetice și zonele civile au fost vizate în repetate rânduri de rachete și drone.

Intervenții continue și mobilizare a autorităților

Deși situația rămâne critică, autoritățile locale și echipele de salvatori lucrează neîncetat pentru a restabili normalitatea. Operațiunile de evacuare continuă, iar populația este îndemnată să rămână vigilentă și să respecte instrucțiunile autorităților, întrucât riscul de noi viituri rămâne ridicat.

Imaginile surprinse în Odesa și împrejurimi arată amploarea dezastrului: străzi complet inundate, mașini abandonate în apă și locuințe avariate de furia naturii.

În doar câteva ore, sudul Ucrainei a fost lovit de un fenomen meteo extrem, care a dus la moartea a nouă persoane și la evacuarea a sute de locuitori. Orașul Odesa, deja aflat sub presiunea războiului, se confruntă acum și cu efectele dramatice ale naturii, într-un context care accentuează și mai mult vulnerabilitatea regiunii.

Alertă meteo în București: cod portocaliu de vijelii. Primăria Capitalei activează procedurile de urgență
Recomandări
Antrenamentele pe stomacul gol: ce spune știința despre arderea grăsimilor
Antrenamentele pe stomacul gol: ce spune știința despre arderea grăsimilor
Ninsori abundente şi viscol, în România. Vremea se strică în toată ţara
Ninsori abundente şi viscol, în România. Vremea se strică în toată ţara
Mașina despre care mecanicii spun că nu se strică des și are piese foarte ieftine. Este una dintre cele mai dorite autoturisme second-hand
Mașina despre care mecanicii spun că nu se strică des și are piese foarte ieftine. Este una dintre cele mai dorite autoturisme second-hand
Semnal cosmic unic: astronomii au surprins „primul puls” al unei stele nou-născute
Semnal cosmic unic: astronomii au surprins „primul puls” al unei stele nou-născute
O breșă de securitate la o companie aeriană a expus datele clienților: Pașapoarte, buletine, toate au ajuns pe internet
O breșă de securitate la o companie aeriană a expus datele clienților: Pașapoarte, buletine, toate au ajuns pe internet
Fructele lângă care să nu pui niciodată bananele. Devin mari şi se înmoaie imediat
Fructele lângă care să nu pui niciodată bananele. Devin mari şi se înmoaie imediat
Nicușor Dan propune concedieri în administrația publică: „Sunt instituții unde trebuie să plece oameni”
Nicușor Dan propune concedieri în administrația publică: „Sunt instituții unde trebuie să plece oameni”
Suma pe care nu ai voie să o depășești dacă vinzi bunuri online, pe OLX, Vinted sau Marketplace: ANAF te verifică dacă depășești acest prag
Suma pe care nu ai voie să o depășești dacă vinzi bunuri online, pe OLX, Vinted sau Marketplace: ANAF te verifică dacă depășești acest prag
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum arată acum Monica Gabor? S-a schimbat mult de când a plecat din România, a fost filmată de Irina Columbeanu
Playtech Știri
Marea actriţă de la Hollywood care uimeşte cu anunţul divorţului. Toţi au crezut că are un mariaj de vis, însă este separată de soţul ei de trei ani
Playtech Știri
Trei zodii atrag banii ca magnetul în octombrie 2025. Vor avea succes financiar fără să se aştepte
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...