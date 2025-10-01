Imagini cu dezastru lăsat în urmă în Ucraina: nouă oameni au murit la Odesa, orașul sub ape

Sudul Ucrainei traversează zile de coșmar după ce o furtună violentă a lovit orașul Odesa și întreaga regiune, provocând inundații de proporții și pierderi de vieți omenești. În doar câteva ore, apele au transformat străzile în râuri, iar localnicii s-au trezit în fața unui haos greu de controlat.

O ploaie cât pentru o lună într-o jumătate de zi

Autoritățile au confirmat că în regiunea Odesa, într-o jumătate de zi, a căzut o cantitate de precipitații echivalentă cu media unei luni întregi. Torenții puternici au paralizat circulația, au provocat pene de curent și au dus la prăbușirea a numeroși copaci, în timp ce salvatorii s-au străduit să intervină rapid pentru a limita pagubele.

În timpul intervențiilor, echipele de urgență au evacuat sute de oameni din casele inundate și din zonele cele mai periculoase, unde apa rece punea viețile în pericol.

Nouă victime, printre care și un copil

Serviciul de Urgență de Stat a anunțat un bilanț tragic: nouă persoane și-au pierdut viața în urma furtunii. Printre victime se numără șase femei, doi bărbați și un copil de doar 8 ani. Tragedia a fost descoperită în timpul misiunilor de căutare și salvare, desfășurate pe parcursul întregii nopți.

Pe lângă victimele decedate, mai multe persoane au fost găsite în stare de hipotermie, după ce au rămas blocat ore întregi în apa rece. Din fericire, 362 de oameni au fost salvați de echipele de intervenție.

BREAKING! Death tall of Odessa floods rises to 9! pic.twitter.com/MLmGQgsgrL — Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) October 1, 2025

O regiune strategică din nou pusă la încercare

Regiunea Odesa, cu o importanță strategică uriașă pentru Ucraina, se confruntă acum cu o nouă provocare majoră. Zona a fost deja puternic afectată de atacurile rusești încă de la începutul invaziei la scară largă din 2022, atunci când infrastructura portuară, instalațiile energetice și zonele civile au fost vizate în repetate rânduri de rachete și drone.

Intervenții continue și mobilizare a autorităților

Deși situația rămâne critică, autoritățile locale și echipele de salvatori lucrează neîncetat pentru a restabili normalitatea. Operațiunile de evacuare continuă, iar populația este îndemnată să rămână vigilentă și să respecte instrucțiunile autorităților, întrucât riscul de noi viituri rămâne ridicat.

Imaginile surprinse în Odesa și împrejurimi arată amploarea dezastrului: străzi complet inundate, mașini abandonate în apă și locuințe avariate de furia naturii.

În doar câteva ore, sudul Ucrainei a fost lovit de un fenomen meteo extrem, care a dus la moartea a nouă persoane și la evacuarea a sute de locuitori. Orașul Odesa, deja aflat sub presiunea războiului, se confruntă acum și cu efectele dramatice ale naturii, într-un context care accentuează și mai mult vulnerabilitatea regiunii.