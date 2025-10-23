Ilie Bolojan, deranjat de zvonurile legate de studiile sale. Premierul a demontat cu acte oficiale acuzaţiile aduse: „De asta am luat pauza de un an”

Ilie Bolojan a ieșit la rampă pentru a clarifica zvonurile care au circulat în ultima perioadă cu privire la studiile sale universitare. Deranjat de acuzațiile nefondate, Bolojan a prezentat documente oficiale care demontează toate suspiciunile.

Reacția lui Ilie Bolojan

Bolojan a explicat motivul pentru care a luat o pauză de un an în parcursul său academic. Premierul României a susținut, la rândul său, că informațiile vehiculate în spațiul public sunt complet eronate, subliniind că a respectat toate procedurile legale și administrative privind studiile sale.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la studiile mele, doresc să fac următoarele precizări:

Imediat după terminarea liceului, potrivit reglementărilor din acea perioadă, tinerii admiși la facultate efectuau 9 luni de armată, iar cei care nu intrau la facultate făceau un stagiu militar de 1 an și 4 luni. În cazul meu, am efectuat serviciul militar înainte de a începe studiile universitare, ceea ce explică acea „pauză” menționată între finalizarea liceului și începerea facultății.

În ceea ce privește durata studiilor universitare, specializarea Matematică avea, la acel moment, două trasee distincte: unul de 3 ani pentru cei care doreau să predea în învățământul gimnazial și unul de 5 ani pentru cei care vizau predarea la liceu. Eu am urmat forma de 3 ani.

Așadar, toate informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare, verificabile și conforme cu cadrul legal al perioadei respective. Consider important ca aceste precizări să fie cunoscute, pentru a nu se mai specula pe teme care pot fi ușor lămurite prin fapte și documente”, a scris Ilie Bolojan, pe pagina sa de Facebook.

Ce spune purtătorul de cuvânt al Guvernului

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat joi că premierul Ilie Bolojan a absolvit programul de trei ani al Facultății de Matematică din cadrul Universității Timișoara. Aceasta a adăugat că Bolojan a fost admis direct în primul an de studii, însă a întrerupt pentru un an parcursul academic pentru a efectua serviciul militar, conform regulilor în vigoare la acea perioadă.

”Trebuie ţinut cont că, la vremea respectivă, cei care intrau la facultate trebuia să se ducă, băieţii vreau să zic, se duceau un an în armată. Asta era regula jocului. Deci întotdeauna băieţii aveau un an între momentul în care erau admişi la facultate şi momentul în care începea efectiv facultatea. Pe vremea aia, vă aduc aminte, sigur e din vremea noastră, a celor care am prins acele vremuri, armata era obligatorie. Nu era nici voluntară, cum urmează să fie, nici profesionalizată, cum e deja. Deci domnul Bolojan a intrat din primul an la facultate, dar un an de zile a făcut armată”, a spus Dogioiu.

Ea a precizat că Facultatea de Matematică avea la momentul respectiv două programe de studii, programul de studii de 5 ani, care îţi permitea să fii cadru didactic în învăţământ, inclusiv în învăţământul universitar, şi perioada de studii de 3 ani, care îţi permitea să fii profesor doar în învăţământul preuniversitar.