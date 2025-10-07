Trump are șanse să câștige Premiul Nobel pentru Pace, iată care sunt motivele conform specialiștilor

O analiză recentă semnată de Brett H. McGurk, analist de afaceri globale la CNN și fost oficial în administrațiile Bush, Obama, Trump și Biden, susține că Donald Trump ar putea avea un drum credibil către Premiul Nobel pentru Pace dacă reușește să livreze rezultate concrete pe două fronturi-cheie: Ucraina și Gaza. Nu vorbim despre o certitudine, ci despre condiții clare pe care, dacă le îndeplinește în următoarele luni, ar putea să-i aducă recunoașterea comitetului de la Oslo. În prezent, decernarea are loc anual pe 10 decembrie, iar selecția câștigătorului se face, de regulă, în jurul datei de 10 octombrie; e puțin probabil ca 2025 să-i aducă medalia, dar 2026 rămâne deschis dacă apar progrese reale.

Evaluarea pornește de la premisa că Trump „a moștenit” două dintre cele mai grele conflicte ale secolului: războiul din Ucraina și războiul din Gaza. Pe ambele dosare, schița unui acord este „vizibilă”, însă rămâne sarcina decisivă a Casei Albe de a o transforma în realitate. Iar aici intră în joc presiunea militară, economică și diplomatică exercitată coerent și constant, în tandem cu aliații.

Ucraina: garanții de securitate și posibile ajustări teritoriale

În cazul Ucrainei, McGurk conturează un posibil cadru de negociere în două elemente. Primul: garanții de securitate cu angajamente ferme din partea SUA și a aliaților NATO pentru a furniza Kievului capabilități de apărare pe termen lung, inclusiv sisteme antiaeriene și rachete cu rază mai lungă, astfel încât teritoriul ucrainean să poată fi apărat de viitoare invazii. Al doilea: unele permutări teritoriale de-a lungul liniei actuale de contact din est, pentru a reconfigura frontiera în sensul stabilității pe termen lung. Este un schimb dificil, în care Ucraina nu ar accepta discuții despre teritorii fără garanții de securitate, iar Rusia nu ar opri războiul fără o reglementare cartografică.

Analiza subliniază că o strategie mai determinată – livrări susținute de echipamente, presiuni economice sporite asupra Moscovei și o mobilizare europeană fără fisuri – poate crește șansele unui acord. În Europa se discută folosirea a peste 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate ca instrument financiar pentru a sprijini economia și baza de apărare a Ucrainei. În paralel, pierderile militare ale Rusiei și presiunile macroeconomice ar putea împinge Kremlinul spre un compromis. Dacă această traiectorie se confirmă, un posibil acord ar putea deveni plauzibil înainte ca juriul Nobel să decidă laureatul pe 2026.

Gaza: planul în 20 de puncte și susținerea regională

Pe cazul Gaza, după eșecul încetării focului în trei faze moștenite de la administrația anterioară, McGurk notează că săptămâna trecută președintele a prezentat un plan în 20 de puncte pentru încheierea războiului. Printre elementele-cheie: Israelul renunță la orice anexare sau reocupare, în timp ce Hamas își pierde controlul asupra Fâșiei și eliberează toți ostaticii, vii sau morți. Planul ar avea sprijinul Israelului și al unui arc de state din regiune și din lumea musulmană, inclusiv Arabia Saudită, Qatar, Egipt, Iordania, Turcia, Pakistan și Indonezia.

Discuții au loc la Cairo pentru eliberarea ostaticilor și un schimb de prizonieri palestinieni, însă un punct nevralgic îl reprezintă cerința ca Hamas să renunțe la controlul de securitate și la armament. Important, implementarea propusă ar continua în zonele din care Hamas a fost deja alungat, indiferent de răspunsul grupării, accelerând finalul ostilităților. În plus, planul ar include acceptarea unui „drum credibil” spre autodeterminarea și statalitatea palestiniană, condiție esențială pentru o pace durabilă.

Cronologia contează: când și pentru ce ar putea fi premiat

Premiul Nobel pentru Pace se acordă pe 10 decembrie, cu alegerea laureatului în jurul datei de 10 octombrie. McGurk apreciază că 2025 rămâne improbabil pentru o astfel de recunoaștere, însă anul 2026 – când se marchează 125 de ani ai premiului – ar putea deveni fezabil dacă, până atunci, sunt livrate două rezultate: un acord în Ucraina și un cadru sustenabil pentru pace în Gaza. Nu e vorba de speranță abstractă, ci de verificarea punctuală a clauzelor: garanții de securitate, hărți stabilizate, încetare a focului, eliberarea ostaticilor și o traiectorie politică pentru palestinieni.

Indiferent de opiniile pro sau contra lui Donald Trump, logica analizei este pragmatică: dacă două războaie majore ale prezentului pot fi închise prin diplomație și presiune coordonată, precedentul Nobel există, iar recunoașterea devine posibilă. Până atunci, însă, criteriul rămâne același ca întotdeauna în cazul premiului pentru pace: rezultate verificabile, nu intenții, și acorduri care rezistă probei timpului.