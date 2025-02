Ignoranța Vodafone nu cunoaște limite, mai ales de când se bazează pe inteligență artificială. Cum te forțează să treci la Orange sau Digi RCS RDS

Vodafone România demonstrează încă o dată cât de deconectată este de realitatea clienților săi, în special atunci când apare o problemă tehnică majoră. Serviciul Vodafone TV+ a fost complet inutilizabil timp de ore întregi, iar răspunsul companiei a fost unul previzibil: ignorarea totală a situației și ascunderea în spatele unui chatbot incapabil.

Când Vodafone TV+ pică, dar nimeni nu anunță nimic

Dincolo de toate promisiunile de digitalizare și suport rapid, Vodafone pare să demonstreze exact contrariul atunci când apare o problemă reală. Mai ales când e vorba despre serviciul lor de televiziune online, Vodafone TV+, orice fel de nefuncționare bruscă devine un haos pentru abonați. Acest lucru s-a întâmplat și recent, când părinții mei au fost pur și simplu delogați, au încercat să reintre în cont folosind numele de utilizator și parola corecte, dar în loc de un mesaj clar, au primit numai texte criptice de tipul „încercați mai târziu”.

În loc să recunoască oficial o defecțiune în timp util, Vodafone a ales să își îngroape capul în nisip timp de 24 de ore, ignorând complet faptul că un serviciu pentru care plătești trebuie să funcționeze ori, dacă se defectează, să fii anunțat imediat. În era rețelelor sociale, o postare rapidă cu „Avem probleme tehnice, revenim cât de repede putem” ar fi fost de bun-simț. În schimb, toate canalele lor de comunicare (Facebook, Twitter, Instagram) păreau setate exclusiv pe reclame, subliniind un dezinteres total față de situația reală a clienților.

După ce am verificat și testat eu însumi datele de autentificare corecte, singurul mesaj pe care l-am primit a fost unul clasic de evaziune corporatistă: „încercați mai târziu”. Nu era clar dacă problema era de la servere, de la cont sau de la orice altceva.

Așa că am apelat la ce ar fi trebuit să fie un reflex natural în 2025: verificarea canalelor oficiale de comunicare ale Vodafone. M-am uitat pe Twitter, Facebook și Instagram, sperând să găsesc vreun anunț oficial despre o eventuală defecțiune. Nimic. Vodafone folosește aceste canale doar pentru reclame și campanii de marketing, fără niciun interes de a informa clienții atunci când serviciile lor nu funcționează.

Chatbot-ul TOBi: exemplul suprem de inutilitate AI

Neavând altă opțiune, am încercat să obțin răspunsuri comentând la o postare recentă a Vodafone pe Facebook. Răspunsul standard: „Trimite-ne un mesaj privat!”. După ce am făcut asta, am fost direcționat către TOBi, chatbot-ul Vodafone, o entitate digitală cu o inutilitate remarcabilă. În loc să ofere un răspuns clar – „Da, serviciul nu funcționează, lucrăm la remedierea problemei” – TOBi insista obsesiv să îmi ceară feedback. După fiecare răspuns, venea o nouă întrebare de tip „Ai reușit să îți rezolvi problema?” sau „Sper că ți-am fost de ajutor”. Nu, TOBi, nu mi-ai fost de ajutor. Ai fost doar o barieră frustrantă între mine și o soluție reală.

Ai putea crede că, atunci când o companie îți propune un chatbot, acesta îți va oferi un răspuns relevant și va prelua solicitarea. Dar la Vodafone, inteligența artificială TOBi te poate întreba de nenumărate ori ce părere ai despre conversație, fără să te ajute cu problema propriu-zisă. Este un paradox trist: deși platformele digitale ar trebui să aducă rapiditate, te trezești într-un ciclu de mesaje automate care îți cer feedback în mod repetat, dar nu îți pun la dispoziție nicio informație concretă.

Oricât de amuzant ar părea, această situație îți consumă timp și răbdare. Dacă plătești un abonament la care ai mari așteptări, te aștepți măcar la un „Da, avem probleme cu Vodafone TV+. Revenim la normal cât mai repede”. În schimb, Vodafone îți servește un asistent virtual foarte insistent în a-ți lua pulsul, dar incapabil să ofere detalii. Iar când, într-un final, apare un mesaj clar, este deja prea târziu. În 24 de ore, în România, se poate schimba un guvern, pot avea loc proteste, însă Vodafone consideră că e perfect în regulă să aștepți atâta timp pentru un răspuns.

Vodafone recunoaște problema… după 24 de ore

După o noapte de frustrare și lipsă totală de informații, dimineața la 8:25, am primit în sfârșit un mesaj. În continuare nu am nici cea mai vagă idee dacă și acesta este scris de o inteligență artificială. Nu sunt evidențiate comunicările cu AI sub nicio formă:

„Bună, Alexandru!

În acest moment ne confruntăm cu o mică disfuncționalitate pe serviciul Vodafone TV+. Ne pare sincer rău pentru neplăcere! Colegii ne-au comunicat că situația se va remedia în cursul zilei de azi.

Denisa”

O mică disfuncționalitate? 24 de ore de lipsă totală a serviciului, fără niciun anunț oficial, fără nicio informare pentru clienți și fără nici măcar un banner pe site? În acest timp, în România, un președinte și-a dat demisia, protestatarii au încercat să ia cu asalt Palatul Victoria, dar Vodafone crede că e acceptabil să lase un serviciu nefuncțional pentru o zi întreagă fără să ofere o explicație imediată.

Mai grav este că, la momentul unei astfel de probleme, Vodafone își trimite clienții într-o aventură absurdă: intră pe rețele sociale, scrie un comentariu, așteaptă un link, apoi discută cu un chatbot. Dacă vrei să comunici cu un om, trebuie să te chinui să treci de o serie întreagă de mesaje automate, iar în final să descoperi că aceeași informație putea fi oferită de la început într-o postare pe pagina oficială.

Vodafone își împinge clienții spre concurență

Asta nu este doar o problemă de comunicare. Este un exemplu clar de incompetență managerială și de dispreț față de clienți. Într-o industrie unde Orange și Digi RCS RDS oferă alternative viabile, Vodafone pare hotărâtă să își alunge singură utilizatorii. Dacă un serviciu esențial precum Vodafone TV+ poate cădea complet fără ca nimeni din companie să se deranjeze să informeze utilizatorii, de ce ai rămâne clientul lor?

Într-o eră în care AI-ul este folosit pentru a îmbunătăți serviciile, Vodafone a ales să-l folosească pentru a elimina orice urmă de interacțiune umană. Nu doar că TOBi nu poate rezolva problemele, dar este un obstacol activ în calea clienților care chiar au nevoie de ajutor. Dacă Vodafone nu își schimbă radical abordarea, migrarea clienților către Orange și Digi va deveni inevitabilă.

În final, rămâne gustul amar al unei ignoranțe greu de justificat, ce contrastează cu amploarea și resursele unei companii de talia Vodafone. Când simți că te lupți de unul singur cu erori tehnice și inteligențe artificiale inutile, se ridică inevitabil întrebarea: merită să rămâi captiv într-un astfel de sistem sau e mai bine să cauți un furnizor care măcar să îți răspundă prompt și să nu te lase să aștepți 24 de ore pentru un simplu „da, avem probleme și lucrăm la ele”. În concluzie, când te lovești de incompetența Vodafone și de chatbot-ul său inutil, ajungi să te întrebi de ce mai rămâi client. Răspunsul e simplu: nu ar trebui.