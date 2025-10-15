Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi

Ultima ora
15 oct. 2025 | 09:08
de Diana Dumitrache

NEWS - HP
Prognoza meteo pentru iarna 2025/2026 (Foto: Profimedia)

Iarna care se apropie se anunță una dintre cele mai interesante din ultimii ani din punct de vedere meteorologic. Potrivit specialiștilor, un nou episod La Niña s-a format în Pacificul tropical și este prognozat să continue până în primăvara anului 2026. Acest fenomen climatic global, opusul binecunoscutului El Niño, se caracterizează prin răcirea apelor de suprafață din centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial, având efecte majore asupra circulației atmosferice mondiale.

Ce înseamnă La Nina și cum influențează clima globală

Conform anunțului făcut în septembrie 2025 de autoritățile meteorologice americane (NWS), fenomenul La Niña s-a reinstalat oficial, deși într-o formă moderată. De regulă, La Niña determină o scădere a temperaturilor globale și poate intensifica sezonul uraganelor în Atlantic. Chiar dacă impactul direct în acest an este estimat ca fiind limitat, efectele sale asupra tiparelor climatice din emisfera nordică vor fi vizibile.

În timpul iernilor influențate de La Niña, nordul Europei tinde să înregistreze anomalii negative de temperatură, adică perioade mai reci decât în mod normal. De asemenea, curentul jet – fluxul rapid de aer din troposferă care influențează direcția maselor de aer – tinde să se deplaseze spre sud. Acest lucru favorizează pătrunderea aerului rece din regiunile arctice către continentul european.

Iarna 2025/2026: ninsori și valuri de frig în Europa Centrală și de Est

Pentru Europa, iarna 2025/2026 se anunță rece și cu episoade frecvente de ninsoare, în special în jumătatea nordică a continentului. Meteorologii avertizează că, în funcție de evoluția vortexului polar – o zonă de aer extrem de rece situată deasupra Polului Nord – există șanse crescute pentru apariția unui eveniment de încălzire stratosferică bruscă (SSW).

Un astfel de fenomen ar putea slăbi vortexul polar, permițând aerului arctic să coboare spre latitudini mai joase, inclusiv în Europa Centrală și de Est. Rezultatul? Valuri de frig intens, episoade de ger persistent și ninsori abundente, chiar și în zonele care, în ultimii ani, au avut ierni blânde.

Efecte globale și posibila tranziție către un „Super El Niño”

În emisfera nordică, La Niña va aduce un curent jet deviat spre sud, generând aer rece în nordul SUA și sudul Canadei, dar condiții mai blânde în sudul și sud-vestul Statelor Unite. Se estimează, de asemenea, un potențial crescut de ninsoare în nordul Americii de Nord.

Interesant este faptul că, odată cu sfârșitul iernii 2025/2026, modelele climatice indică o probabilă tranziție rapidă către un fenomen El Niño, posibil de intensitate mare, un așa-numit „Super El Niño”. Această schimbare ar inversa complet tiparele meteorologice, aducând mai multă umezeală, temperaturi moderate și efecte asupra agriculturii la nivel global.

Iarna 2025/2026 se prefigurează ca una rece, cu ninsori frecvente și posibile valuri de frig prelungite în Europa Centrală și de Est, inclusiv în România. Sub influența La Niña și a unui posibil vortex polar slăbit, continentul nostru ar putea reveni la imaginea clasică a iernilor de altădată – cu zăpadă, ger și temperaturi sub media ultimilor ani.

