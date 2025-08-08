Apple și Microsoft integrează ChatGPT-5 în produsele lor: ce știe să facă noul model de la OpenAI

Lansat oficial joi, GPT-5, cel mai nou model de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI, este deja integrat în suita de produse ale unor giganți tehnologici precum Apple și Microsoft. Cele două companii au anunțat că noul model va deveni parte esențială a experienței oferite utilizatorilor în următoarele luni, fiecare venind cu propriile direcții de implementare.

Microsoft a confirmat că GPT-5 este deja disponibil în produsele sale majore, inclusiv în Copilot, Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot, Azure AI Foundry și alte servicii cu funcționalități AI. Accesul este oferit gratuit, cu limite lunare de utilizare, în același mod în care funcționează și în aplicația ChatGPT.

Apple mizează pe GPT-5 pentru un Siri mai inteligent

În cazul Apple, integrarea GPT-5 va avea loc odată cu lansarea oficială a noilor versiuni ale sistemelor de operare, programate pentru septembrie. Noul model va sta la baza unui Siri mult mai performant, dar și a unor funcții avansate precum Writing Tools – un set de instrumente pentru redactarea și corectarea textului – și Visual Intelligence, un modul care folosește camera telefonului pentru a analiza mediul înconjurător și a oferi răspunsuri în timp real.

Aceasta este prima colaborare majoră dintre Apple și OpenAI care aduce un model de inteligență artificială direct în interfața utilizatorului, fără aplicații separate.

Potrivit OpenAI, GPT-5 aduce îmbunătățiri considerabile față de modelele anterioare. Este mai rapid, mai precis și mai puțin predispus la erori, oferind o experiență de conversație și interacțiune mai naturală. De asemenea, GPT-5 este primul model unificat al companiei: în loc să aleagă utilizatorul între mai multe metode de generare a răspunsului, AI-ul decide singur cea mai bună abordare – fie că e vorba de căutare online, raționament sau analiză de context.

Lansarea GPT-5 marchează un nou pas în cursa pentru dominarea pieței AI, iar colaborarea cu Apple și Microsoft îi garantează o distribuție globală și un impact major asupra modului în care utilizatorii interacționează cu tehnologia de zi cu zi.