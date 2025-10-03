Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 08:15
de Mihai Liviu

Hulu se lansează la nivel global, ce este acest serviciu de streaming și de ce contează
Hulu se lansează global, integrat în Disney+ ca opțiune plătită. (Foto: Playtech)

Disney lansează la nivel global, din 8 octombrie, brandul de streaming Hulu – însă nu ca aplicație separată, ci integrat direct în Disney+. Așa cum compania anunțase cu două luni în urmă, Hulu devine o opțiune suplimentară în cadrul aplicației: utilizatorii care plătesc pentru acest modul vor vedea secțiunea Hulu în interfață, iar cei care nu o activează nu vor fi „încărcați” cu meniuri inutile. În același timp, Hulu înlocuiește brandul Star în aplicația unificată, iar ESPN va fi găzduit tot aici, în regiunile unde este disponibil. Pe scurt, Disney își strânge serviciile într-un singur loc, cu acces modular în funcție de abonament.

Cum arată integrarea Hulu în Disney+

Din 8 octombrie, Hulu trăiește „în interiorul” Disney+, ca o secțiune dedicată accesibilă doar celor care plătesc opțiunea. Interfața afișează sau ascunde automat cardurile principale în funcție de abonament, astfel încât experiența să rămână curată. Logica este aceeași și pentru ESPN: apare doar în țările și pentru conturile unde serviciul există.

Integrarea vine la pachet cu un nou design pe iPhone și Apple TV. În partea superioară a ecranului, Disney+ capătă un meniu orizontal în stilul Apple TV+ și Netflix, cu patru secțiuni mari: For You, Disney+, Hulu și ESPN. Acestea se vor vedea doar dacă sunt relevante pentru tipul de abonament. Meniul vertical din stânga nu dispare, ci rămâne pentru navigare familiară, în timp ce profilurile de utilizator vor fi evidențiate mai clar – o ajustare menită să prevină redările din greșeală pe profilul nepotrivit într-o gospodărie cu mai mulți membri.

De ce contează această schimbare

Unificarea contează din cel puțin două motive. În primul rând, reduce fragmentarea: până acum, utilizatorii jonglau între aplicații și „sub-branduri”; de acum, găsesc în aceeași interfață conținut Disney+, Hulu și, unde există, ESPN. În al doilea rând, păstrează simplitatea: nu vezi decât ce plătești. Practic, Disney elimină rutele „moarte” din navigare și transformă aplicația într-un hub personalizat după drepturile de acces ale fiecărui cont.

La nivel de utilizare de zi cu zi, asta înseamnă mai puțini pași până la conținut. Dacă ai activat Hulu, intri direct din bara orizontală în secțiunea sa; dacă nu, interfața rămâne aerisită, centrată pe Disney+. În regiunile cu ESPN, componenta sport va sta alături de restul ofertelor, eliminând nevoia de a comuta între aplicații pentru a urmări un meci sau a reveni la un serial.

Noutăți pe iPhone și direcția „mobile-first”

Pe iPhone, Disney+ primește și un widget dedicat pentru lansare rapidă către cele mai recente filme și seriale – un acces scurt care sare peste pașii de navigare. În plus, compania anunță că, în cursul următorului an, va lansa „mai multe experiențe mobile-first” pentru abonați (fără detalii la acest moment). Mesajul este însă clar: aplicația devine mai prietenoasă pe telefon, atât la nivelul accesului inițial (widget), cât și al orientării vizuale (bara orizontală + profiluri scoase în față).

Ce urmează pentru utilizatori

Pentru abonații existenți Disney+, schimbarea va fi vizibilă la nivel de interfață: noul meniu, profilurile mai evidente și, dacă aleg opțiunea, apariția secțiunii Hulu. Pentru cei interesați de sport, ESPN va apărea doar în regiunile în care este disponibil. Pe scurt, aceeași aplicație, dar cu „camere” suplimentare care se deschid în funcție de abonament.

Concluzia: „Hulu în Disney+” este o mișcare de ordine și eficiență. În locul unei suite de aplicații, Disney propune o singură poartă de acces, cu conținut care se activează pe baza opțiunilor plătite. Pentru utilizatori, miza e simplă: mai puțină risipă de timp în navigare și un traseu mai direct către ceea ce vor să vadă. Pentru Disney, este un pas logic către un ecosistem unificat, în care brandurile sale majore sunt la un tap distanță, pe aceeași scenă.

