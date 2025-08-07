Ultima ora
07 aug. 2025 | 09:23
de Mihai Liviu

Disney integrează Hulu în Disney+ și lansează o platformă unificată.

Disney pregătește una dintre cele mai importante schimbări din istoria sa recentă în zona de streaming: platforma Hulu, până acum un serviciu autonom, va fi complet integrată în aplicația Disney+, într-o mișcare strategică ce marchează sfârșitul identității separate a brandului Hulu. Noua platformă unificată este programată să fie lansată în cursul anului viitor.

Disney înlocuiește brandul Star și aduce Hulu în aplicația Disney+

Până acum, utilizatorii din anumite regiuni, inclusiv Europa, aveau acces la o secțiune numită „Star” în cadrul aplicației Disney+, care oferea conținut destinat unui public mai matur. În viitoarea versiune a aplicației, această secțiune va fi înlocuită de conținutul Hulu, marcând o unificare clară a celor două servicii sub aceeași umbrelă digitală.

Deși Hulu va dispărea ca aplicație separată, clienții vor putea în continuare să opteze pentru abonamente distincte. Diferența majoră este că tot conținutul – de la serialele originale marca Hulu până la producțiile Marvel și Pixar – va putea fi accesat dintr-o singură interfață, mai simplă și mai bine optimizată.

Bob Iger promite o experiență mai bună și profituri mai mari

CEO-ul Disney, Bob Iger, a declarat că această unificare va oferi „o experiență îmbunătățită pentru consumatori” și va fi bazată pe „o singură platformă tehnologică”, menită să simplifice accesul utilizatorilor și să optimizeze costurile de operare.

Dincolo de aspectele tehnice și de confortul utilizatorului, strategia are și un obiectiv economic clar: creșterea marjei de profit și valorificarea mai eficientă a publicității. Prin reunirea conținutului într-o singură aplicație, Disney speră să creeze o ofertă mai atractivă pentru agențiile de publicitate și să își consolideze poziția pe piața de streaming, care devine tot mai competitivă.

Streamingul devine profitabil, dar Disney se aliniază la strategia Netflix

În ciuda provocărilor din industrie, divizia de streaming a Disney a reușit să genereze un profit de 346 de milioane de dolari în ultimul trimestru, semn că strategia de reorganizare dă deja roade. Compania a raportat un total de 183 de milioane de abonați la serviciile sale Disney+ și Hulu combinate.

Cu toate acestea, într-o decizie care reflectă modelul adoptat de Netflix, Disney a anunțat că nu va mai publica separat cifrele privind numărul abonaților. Această mișcare sugerează o schimbare de direcție în modul în care companiile de streaming comunică performanțele lor către public și investitori, punând accentul pe rentabilitate, nu pe volum.

