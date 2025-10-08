Hrănirea găinilor în sezonul rece. Aşa vor face ouă tot anul

Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
08 oct. 2025 | 18:49
de Vieriu Ionut

UTILE
Hrănirea găinilor în sezonul rece

Sezonul rece reprezintă una dintre provocările cele mai mari pentru crescătorii de găini ouătoare – nu doar din cauza temperaturilor scăzute, ci și din cauza modificării comportamentului alimentar și scăderii producției de ouă. O alimentație corectă și adaptată la necesitățile meteorologice este cheia pentru a menține sănătatea păsărilor și pentru a obține ouă pe tot parcursul iernii. În cele ce urmează vei afla ce modificări trebuie să faci în dieta găinilor, ce suplimente sunt utile și ce trebuie să urmărești pentru ca femelele să continue să producă ouă.

De ce este importantă adaptarea alimentației iarna

Când temperaturile scad, găinile trebuie să consume mai multă energie pentru a-și menține temperatura corporală. Astfel, ele solicită un aport mai mare de calorii și proteine comparativ cu sezonul cald.

Un alt aspect important: odată cu iernarea, păsările pot pierde accesul la insecte, verdețuri și alte surse naturale de nutrienți, astfel încât dieta principală trebuie să compenseze aceste lipsuri.

Ce ar trebui să conțină dieta găinilor pe timp de iarnă

1. Furaj complet de tip layer

Chiar dacă unele persoane consideră că în timpul iernii găinile nu produc ouă, specialiștii recomandă să nu renunți la un furaj de tip layer, care conține calciu, proteine și minerale specifice. Specialiștii subliniază că, deși producția poate scădea temporar, păsările nu trebuie private de un furaj nutritiv.

2. Proteină suplimentară

Un aport de proteine peste nivelul minim este esențial, în special în perioadele de stres termic sau în timpul efectului de molting (năpârlire). Moleculele proteice ajută la regenerarea penelor și la menținerea sistemelor fiziologice active.

3. Carbohidrați și energie

Grâul, porumbul sau boabele sparte pot fi folosite ca surse de energie, dar trebuie să fie oferite cu moderație și în contextul unui furaj echilibrat. Dietele bogate doar în carbohidrați sau „scratch” (hrană de frecat) nu trebuie să depășească ~10 % din totalul dietei, deoarece nu oferă toți nutrienții esențiali.

4. Apă și hidratare

Apa este vitală pe tot parcursul anului, dar iarna trebuie acordată atenție ca apă să nu înghețe sau să fie inaccesibilă. Găinile pot suferi de deshidratare și își pot compromite digestia și sănătatea generală.

5. Grit și suplimente minerale

Pentru digestie corectă, găinile au nevoie de grit (material mineral, pietricele mici) care ajută în procesul de măcinare a furajului în molă. De asemenea, suplimentul de calciu, cum ar fi cochilia de stridii sau calciul granul, este esențial pentru formarea cojii ouălor, în special iarna, când consumul natural poate fi redus.

Strategii practice de alimentație iarna

  • Alimentație mai frecventă: oferă porții mai mici de furaj la intervale mai dese pentru ca găinile să consume constant energie.
  • Hrănire la apus: oferă hrana suplimentară cu câteva ore înainte de a se adăposti pentru noapte, astfel încât digestia să genereze căldură internă.
  • Furaj cald ușor: încălzește puțin apa sau adaugă la furaj alimente ușor încălzite — dar nu excesiv — pentru a stimula consumul.
  • Adaptează în funcție de rasă și vârstă: găinile tinere sau cele la prima năpârlire pot avea nevoie de suplimente mai sensibile.
  • Verifică constant starea pieselor fizice: penele, pielea, pierderea în greutate sau reducerea ouălor pot fi semne că nutriția nu este adecvată.

Cum menții ouă în sezonul rece

Chiar dacă unele găini își reduc producția pe timpul iernii, cu alimentația corespunzătoare și un minim de stimulare luminoasă (unele ferme folosesc lumini suplimentare pentru a atinge 14–16 ore de lumină), este posibil să obții ouă tot anul. Furnizarea continuă de nutrienți, proteine și calciu reduce stresul metabolic și susține funcțiile reproductive.

