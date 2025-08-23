Vârsta la care găinile încep să facă ouă. Totul depinde de rasă

Ouăle proaspete din propria gospodărie sunt un vis pentru mulți crescători, dar pentru a avea o producție constantă este important să știi la ce vârstă încep găinile să ouă și ce factori le influențează randamentul. Rasa, alimentația, mediul și anotimpul joacă un rol esențial, iar producția maximă se obține doar printr-o îngrijire atentă.

Debutul ouatului diferă în funcție de rasă

Găinile nu încep ouatul la aceeași vârstă. Cele ouătoare, specializate în producția de ouă, cum sunt rasele Leghorn, pot începe să producă de la 18-22 de săptămâni, adică până la 5 luni și jumătate.

Rasele mixte, crescute atât pentru carne, cât și pentru ouă, au nevoie de mai mult timp, între 22 și 26 de săptămâni. În schimb, găinile grele, destinate în special pentru carne, încep să ouă abia la 28-30 de săptămâni și produc mai puțin.

Primele ouă sunt, de obicei, mai mici, însă dimensiunea lor se stabilizează după câteva săptămâni. Alegerea rasei este crucială pentru cine dorește o producție bogată de ouă, dar la fel de importante sunt condițiile de întreținere.

Factori care influențează producția de ouă

Ouatul nu este constant pe tot parcursul anului. În sezonul rece, când zilele sunt mai scurte, producția scade considerabil și uneori se oprește. Mulți crescători folosesc iluminat artificial pentru a suplini lipsa orelor de lumină.

O altă perioadă critică este toamna, când găinile năpârlesc și își opresc ouatul pentru a-și regenera penajul. Stresul, spațiul insuficient, lipsa unei alimentații echilibrate sau a apei proaspete pot reduce semnificativ producția, relatează agrointel.ro.

O dietă corectă trebuie să includă cereale precum porumb, grâu și ovăz, completate cu proteine (făină de soia, mazăre, semințe), calciu pentru coaja oului, vitamine și minerale. Accesul la iarbă verde și insecte naturale îmbunătățește sănătatea păsărilor.

Până la ce vârstă ouă găinile

Vârful de producție se înregistrează între 6 luni și 1,5 ani, când o găină ouătoare poate produce 250-300 de ouă pe an. După vârsta de 2 ani, randamentul începe să scadă: la 3 ani producția ajunge la 150-180 de ouă, iar după 4-5 ani scade sub 100. De la 5-6 ani, majoritatea găinilor nu mai produc sau fac ouă extrem de rar, chiar dacă pot trăi până la 10-12 ani.

Astfel, pentru o producție constantă și de calitate, crescătorii aleg să reînnoiască periodic efectivul, având grijă în același timp de alimentație și condițiile de viață. Longevitatea găinilor depinde de îngrijire, însă randamentul economic rămâne limitat la primii ani de ouat.