De ce nu mai fac găinile ouă? Cauze şi soluţii

Mulți fermieri și crescători de găini ouătoare se confruntă cu o problemă comună dar stresantă: găinile pur și simplu nu mai ouă atât de mult sau deloc. Această situație poate avea rădăcini în mai mulți factori – de la alimentație și mediu, până la vârstă și comportament.

Principalele cauze pentru oprirea ouatului

În cele ce urmează, vom explora principalele cauze pentru care găinile opresc producția de ouă și ce soluții se pot aplica, bazate pe surse de încredere din domeniul aviculturii.

Lipsa luminii / zilele scurte

Găinile au nevoie de o perioadă de lumină zilnică adecvată – adică între 14 și 16 ore de lumină (naturală sau suplimentată) – pentru a stimula glanda pituitară care reglează producția de ouă. În anotimpurile cu zile mai scurte, dacă nu se compensează prin iluminare artificială, producția scade semnificativ sau se oprește.

Nutriția inadecvată

O dietă care nu furnizează suficientă energie, proteine sau calciu este o cauză frecventă pentru scăderea ouatului. Găinile au nevoie de hrană special formulată pentru ouătoare, cu vitamine și minerale echilibrate. Deficiențele nutriționale pot duce la ouă cu coajă subțire, ouă șterse sau la încetarea completă a ouatului.

Vârstă și molting natural

După primul an de ouat, găinile încep să își reducă natural producția pe măsură ce îmbătrânesc. De asemenea, ele pot intra într-un proces natural de năpârlire („molting”), în timpul căruia își pierd penele și reînnoiesc penajul, ceea ce implică un consum sporit de resurse, reducerea ouatului sau oprirea temporară a acestuia.

Stresul și condițiile de mediu nefavorabile

Temperaturile extreme, schimbările bruște de temperatură, adăposturi neizolate sau expuse, lipsa confortului termic și insuficienta apă curată pot provoca stres la păsări, ceea ce perturbă hormonii care controlează ouatul. În plus, factorii de stres includ și densitatea prea mare, lumina intensă, zgomotele puternice sau prezența prădătorilor.

Paraziți, boli și sănătate generală precară

Infestările cu viermi intestinali, acarieni sau alți paraziți, precum și bolile infecțioase provoacă pierderi de energie și utilizare defectuoasă a nutrienților. Aceste probleme pot reduce sau opri ouatul. De asemenea, bolile care afectează sistemul reproducător sau metabolismul sunt implicate.

Soluții practice pentru a restabili ouatul

Asigurarea luminii suficiente

Dacă ziua naturală este scurtă, se pot instala surse de lumină artificială în adăpost, programate să ofere cele 14-16 ore de lumină necesare. Astfel se menține stimularea hormonală pentru ouat chiar și în sezonul rece.

Îmbunătățirea dietei și suplimente

Furnizarea unui furaj special pentru ouătoare, bogat în proteine (ideal 16-18 %), calciu și minerale ca fosforul, zincul, manganul. Accesul la surse de calciu suplimentar (cochilii zdrobite, cenușă de calcar, scoici) este foarte important pentru coaja ouălor. De asemenea, asigurarea permanentă de apă curată.

Gestionarea vârstei și înțelegerea fazelor naturale

Acceptarea ciclurilor de ouat și a moltingului – în aceste perioade, producția poate să încetinească sau să oprească temporar. Este util să nu se forțeze intens ouatul în momentele naturale când păsările fac năpârlire.

Îmbunătățirea mediului și reducerea stresului

Adăposturi bine izolate, fără curenți, cu temperatură moderată, umiditate controlată și ventilație bună. Asigurarea spațiului suficient, liniște, cuibare confortabile și evitarea factorilor perturbatori. Menținerea igienei și tratamentul paraziților.

Supraveghere veterinară și monitorizare sănătate

Verificarea periodică de către medic veterinar pentru boli, paraziți sau deficiențe nutriționale. Ouăle sparte, coaja subțire sau modificările aspectului oului trebuie să fie semnal de alarmă. În caz de nevoie, ajustarea dietei sau aplicarea unor tratamente specifice.

Nu există o singură cauză universală care să explice de ce găinile încetează să mai facă ouă, adesea este vorba de o combinație de factori. Însă intervențiile potrivite, precum lumină corespunzătoare, alimentație echilibrată, condiții de adăpost bune, reducerea stresului, și rezolvarea problemelor de sănătate, pot readuce găinile pe drumul ouatului productiv.