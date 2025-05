How to Train Your Dragon revine la cinema. Un nou film cu simpaticul dragon, dar și alte „bunătăți” pentru fanii adevărați VIDEO

Lumea fantastică din How to Train Your Dragon este pe cale să revină în forță în atenția publicului odată cu lansarea unei adaptări live-action a îndrăgitei animații DreamWorks.

Filmul, produs de Universal Pictures și regizat de Dean DeBlois, responsabili de trilogia originală, va debuta în cinematografe pe 13 iunie, potrivit Gozmodo.

Într-un material video publicat recent, echipa de producție și actorii au oferit detalii asupra modului în care regatul fictiv Berk a fost recreat în decoruri reale, pentru a oferi spectatorilor o experiență vizuală reală.

Conform declarațiilor realizatorilor, platourile au fost construite cu accent pe detalii care să confere un aer „trăit” așezării vikinge, într-un decor aproape în totalitate practic.

Deși dragonii, inclusiv simpaticul Toothless, sunt generați digital, decorurile fizice și interacțiunile cu actorii contribuie la un realism remarcabil.

Demersul vine ca parte a dorinței regizorului de a introduce o nouă generație de fani în universul dragonilor, într-un mod cât mai apropiat de realitate.

Obiecte de colecție pe care le poți cumpăra, dar și un nou joc interactiv pentru fanii de toate vârstele

Odată cu apropierea lansării filmului, brandul How to Train Your Dragon se extinde și în zona de produse pentru fani.

Figurine, plușuri, măști și articole vestimentare tematice sunt deja disponibile la comercianți selectați.

Un exemplu demn de luat în seamă este jucăria Real FX Toothless Puppetronic, cu efect de „fum”, sau perna Toothless cu iluminare, exclusivă la Target.

Fanii dragonului Stormfly se pot bucura de un set cu figurinele Astrid și Deadly Nadder, în timp ce colecționarii pot adăuga la raft noile figurine Funko Pop inspirate din film.

Pentru copiii care vor mai mult decât o jucărie, masca Toothless cu efecte de sunet și „foc” aduce un strop de cosplay în sufragerie, deși poate fi ușor înspăimântătoare în întuneric.

Totodată, cei pasionați de jocuri video vor putea explora Berk cu ajutorul noului Riders of the Skies, un simulator de zbor interactiv dezvoltat de Nex Playground.

Prin mișcările corpului, jucătorii vor putea „zbura” alături de Toothless și ceilalți dragoni într-o serie de activități tematice. Lansarea jocului este programată pentru această primăvară.

Fanii care vor să pășească în lumea dragonilor au acum și opțiunea de a vizita Berk personal.

Secțiunea How to Train Your Dragon din noul parc tematic Epic Universe, parte a Universal Studios, se va deschide în această lună.

Vizitatorii vor putea cumpăra suveniruri oficiale, articole vestimentare tematice și se vor putea bucura de experiențe precum adoptă un dragon, în care un dragon „iese” dintr-un ou interactiv.