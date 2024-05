Filmele și serialele care dispar de pe Netflix. De ce va șterge platforma de streaming aceste titluri?

În luna mai 2024, Netflix își va actualiza catalogul, eliminând un număr semnificativ de titluri, inclusiv unele originale Netflix. Această practică, deși obișnuită pentru platforma de streaming, lasă adesea utilizatorii surprinși și dezamăgiți, mai ales când descoperă că filmele și serialele pe care intenționau să le vizioneze nu mai sunt disponibile.

Schimbările din mai 2024

Pentru luna mai, Netflix a anunțat că va elimina diverse filme și seriale din oferta sa, de la producții de mare profil până la spectacole mai puțin cunoscute. Lista titlurilor care vor fi retrase include filme populare ca „Jurassic Park”, „Mamma Mia!” și „Silver Linings Playbook”, dar și seriale precum „Medici” și „Colony”.

De asemenea, unele producții originale Netflix, precum „Munafik 2”, sunt de asemenea pe lista de eliminare, un fapt care ridică întrebări despre durabilitatea conținutului original în peisajul streamingului digital.

Motivele din spatele acestor decizii

Deși Netflix nu oferă întotdeauna explicații detaliate privind motivele eliminării anumitor titluri, se știe că aceste decizii sunt adesea legate de licențele de distribuție. Filmele și serialele sunt adesea disponibile pe Netflix pentru o perioadă limitată, în funcție de acordurile de licențiere cu studiourile de producție. Odată ce aceste acorduri expiră, Netflix trebuie să înlăture conținutul din oferta sa, decât dacă reînnoiește licențele, ceea ce poate fi uneori costisitor și complicat, mai ales pentru titlurile mai puțin populare.

Reacții și adaptări

Pierderea acestor titluri poate fi frustrantă pentru utilizatori, mai ales pentru cei care au creat liste de vizionare bazate pe oferta curentă a Netflix. Pe de altă parte, aceste schimbări deschid calea pentru adăugarea de noi conținuturi, permițând platformei să rămână dinamică și să răspundă la cerințele și gusturile schimbătoare ale publicului său global.

Pe măsură ce Netflix și alte platforme de streaming continuă să navigheze prin complexitățile drepturilor de distribuție și să echilibreze cererea pentru conținut nou cu cea pentru titluri consacrate, utilizatorii pot spera doar că noile adăugiri vor compensa pentru pierderile din catalog.

Pentru cei interesați să afle exact ce titluri vor dispărea din oferta Netflix în mai 2024, liste complete pot fi găsite pe diverse site-uri specializate, cum ar fi What’s on Netflix, care oferă detalii și actualizări constante despre modificările din catalogul platformei.

Lista completă a filmelor si serialelor care dispar de pe Netflix:

1 May

Above Suspicion – US, Anger Management – US, Annabelle – US, Antz – US, Apollo 13 – US, Austenland – UK, Awakenings – UK, Baby Geniuses – UK, Beethoven – US, Bird on a Wire – US, The ‘Burbs – US, The Change-Up – US, Coach Carter – UK, The Core – UK, Cowboys & Aliens – US, Desperado – US, Down with the King – US, Dumb and Dumber – US, Elvis – US, Erin Brockovich – US, The First Purge – US, Fletch – US, The Flintstones – US, The Florida Project – US, The Four Seasons – US, Fried Green Tomatoes – US, The Glass Castle – US, Gods of Egypt – UK, The Good Shepherd – US, Heat – UK, How to Train Your Dragon 2 – US, Igor – US, Joker – US, Jurassic Park – US, Jurassic Park III – US, Kindergarten Cop – US, King Kong (2005) – US, Knuckle – UK, Kung Fu Panda 3 – UK, Legion – US, The Lost World: Jurassic Park – US, Love & Basketball – US, Mamma Mia! – US, Mamma Mia! Here We Go Again! – US, Margot at the Wedding – US, Munafik 2 – UK (Netflix Original), Munich – UK,, The Other Side of the Mountain – US, Parenthood – US, Play Misty for Me – US, Primal Fear – UK, The Purge: Election Year – US, Silver Linings Playbook – US, Silverado – US, Sincerely Yours, Dhaka – US, Sinister – UK, Sixteen Candles – US, The Skeleton Key – UK, Soul Surfer – US, Step Brothers – US, The Sting – US, The Story of Film: A New Generation – UK, Sun Cry Moon – UK/US, Sur Sapata – UK/US, Tammy – US, 13 Going on 30 – US, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi – UK, 30 Days of Night – US, Tom and Jerry – US, 27 Dresses – US, Twins – US, Tyler Perry’s Why Did I Get Married Too? – US, Underworld: Evolution – US, Vanquish – US, Warrior – US, Whiplash – US, Why Did I Get Married? – US, The Yeti Adventures – US, Zack and Miri Make a Porno – US, Zoom: Academy for Superheroes – US

2 May

Bennett’s War – UK/US, Boys Over Flowers – UK/US, Lady Driver – UK/US, Magic Mike’s Last Dance – US, Roped – UK/US, The Stand at Paxton County – UK/US, 23 Walks – UK

3 May

Despicable Me 3 – UK, The Souvenir – UK, Survive the Night – US

4 May

Arctic Dogs – US

5 May

The Football Factory – UK, Resident Evil – UK, Resident Evil: Extinction – UK, Resident Evil: Retribution – UK, Resident Evil: The Final Chapter – UK, The Secret: Dare to Dream – UK

6 May

Daughters Of – UK, Reminiscence – UK

7 May

City of God: 10 Years Later – US

8 May

Have You Ever Seen Fireflies? – US

9 May

Uncut Gems – US

10 May

Ad Astra – UK, High Crimes – UK, The Princess Weiyoung – UK, Puss in Boots: The Last Wish – US

11 May

Illegal Woman – US, Studio 666 – UK, St Vincent – US, Where the Crawdads Sing – US

14 May

Ahaan – US, Mere Pyare Prime Minister – US, Rencor tatuado – US

15 May

Big Momma’s House – UK, Big Mommas: Like Father, Like Son – UK, Fantastic Mr Fox – UK, Fifty Shades of Black – US, Pure as Snow – UK

16 May

8 Mile – UK, Darkest Hour – UK, Fifty Shades of Grey – UK, Inglorious Basterds – UK, Long Live the Bonus Family – UK, Penguins of Madagascar: The Movie – UK, Shark Tale – UK, Turbo – UK

17 May

The Bridge – UK/US, The CEO – UK/US, The Figurine – UK/US, Mokalik – UK/US, October 1 – US, Phone Swap – UK/US, Uncontrollably Fond – UK

21 May

678 – US, Asmaa – US, Until Midnight – US

23 May

The Boxtrolls – US, Minari – US

TV

1 May

Colony – UK, Harry Enfield’s Television Programme – UK, Hong Kong West Side Stories – US, Iris – UK/US, Medici – UK/US (Netflix Original), Munafik 2 – UK (Netflix Original), Simon – US

8 May

Taskmaster – UK

11 May

The Defected – US

15 May

I Hear You Sleepless Society: Two Pillows & a LostSoul – US

16 May

I Hear You – UK/US

17 May

Hwarang – UK, Love in the Moonlight – UK, The Producers – UK

18 May

Well-Intended Love – UK/US

20 May

Rosario Tijeras – US, Documentary

1 May

Einsatzgruppen: The Nazi Death Squads – UK/US, The Wall: Climb for Gold – UK

6 May

In Our Mothers’ Garden – US

17 May

Born in Gaza – US, Born in Syria – US, Dying To Tell (Netflix Original) – US

18 May

Laerte-se (Netflix original) – US

20 May

Hating Peter Tatchell – US

22 May

Sam Smith: Love Goes – Live at Abbey Road Studios – US Comedy

2 May

Chris Distefano: Speshy Weshy (Netflix Original) – UK/US

18 May

Amy Tan: Unintended Memoir – US Kids

1 May

Angelina Ballerina – US, Barbie Dreamhouse Adventures – UK, Barney and Friends – US, Octonauts – UK/US

27 May

Mako Mermaids: An H2O Adventure – US