How to train your dragon 3 se anunță a fi spectaculos

Dreamworks Animation lucrează deja de mulți ani la How to train your dragon 3, dar se pare că ne apropiem în sfârșit de lansare.

How to train your dragon este una dintre cele mai profitabile francize de animație din portofoliul Dreamworks Animation, aceeași companie responsabilă de Shrek, Puss in boots, The Boss Baby, Kung Fu Panda sau Trolls. Cel de-al treilea film din seria Cum să îți antrenezi dragonul a fost programat inițial pentru 2016. Din păcate, o serie de probleme l-au mutat până în 2019.

Având în vedere că tocmai a fost dezvăluit primul poster oficial pentru film, cu o dată de lansare estimată, este puțin probabil să mai sufere vreo amânare. Intitulat How to Train Your Dragon: The Hidden World, lung metrajul de animație ar trebui să ajungă în cinematografe în primăvara lui 2019.

Primul afiș ni-l arată pe Toothless la prima interacțiune cu un dragon din aceeași clasă de sex feminin. Din filmele anterioare, ai fi fost tentat să crezi că Toothless este ultimul dragon din familia Night Fury, dar se pare că există un tărâm în care dragonul din centrul întregii francize își găsește o parteneră. În partea de jos a posterului, îl vedem din nou pe Hiccup Horrendous Haddock III interpretat de acelaș Jay Baruchel.

Cum să îți antrenezi dragonul se bazează pe cărțile pentru copii cu același nume ale lui Cressida Cowell. Ca de fiecare dată, povestea noului film va fi una despre prietenie, dragoste și familie, iar animația va fi mai spectaculoasă ca niciodată. How to train your dragon 3 va fi regizat de Dean DeBlois, din nou. El a fost responsabil și de celelalte două filme din serie.

Numele noului film a fost făcut public luna trecută, iar din poster ne dăm seama că va fi incredibil de colorat. Noul Night Fury cu ochi albaștri va fi probabil un partener mult mai dificil pentru Toothless decât ai fi tentat să crezi la prima vedere.