Gwendoline Christie revine în sezonul al doilea din Wednesday: surpriza pregătită de Netflix pentru fani VIDEO
15 aug. 2025
Iulia Kelt

Gwendoline Christie revine în sezonul al doilea din Wednesday / Foto: Netflix

Gwendoline Christie își reia rolul directoarei Weems în partea a doua a sezonului 2 din serialul Wednesday, într-o apariție plină de umor și tensiune, așteptată de fanii din întreaga lume.

Netflix a confirmat, așadar, revenirea lui Gwendoline Christie în universul Wednesday, actrița urmând să revină în pielea misterioasei directoare Weems, un personaj aparent dispărut în primul sezon.

Noua ei apariție promite, de altfel, dialoguri savuroase și conflicte amuzante cu Wednesday Addams, interpretată de Jenna Ortega. Reîntâlnirea dintre cele două personaje adaugă o doză suplimentară de tensiune și ironie, elemente definitorii ale serialului.

Anunțul a fost făcut în mod spectaculos la o conferință din cadrul turneului internațional Doom Tour, desfășurat la Sydney, Australia.

Pe scenă, Gwendoline Christie a apărut alături de Jenna Ortega, Emma Myers, regizorul Tim Burton și creatorii serialului, Alfred Gough și Miles Millar.

Cu această ocazie, Gough a subliniat caracterul neașteptat al poveștii: „Nimeni nu este cu adevărat mort în universul nostru”.

Wednesday (sezonul 2) îți aduce mister, umor și un nou an la Nevermore

În cel de-al doilea sezon, Wednesday Addams revine la Academia Nevermore, pregătită să facă față unor noi provocări și intrigi.

Serialul continuă să îmbine elementele gotice cu umorul negru, aducând personaje vechi și noi într-o poveste care amestecă drama, suspansul și momentele de comedie.

Alături de familie, prieteni și vechi rivali, Wednesday se confruntă cu un nou mister supranatural, în timp ce se adaptează la un alt an plin de evenimente bizare.

Alfred Gough și Miles Millar rămân la cârma scenariului, în timp ce Tim Burton revine în postura de regizor și producător executiv.

Un fenomen global cu impact cultural uriaș

De la lansarea sa în 2022, Wednesday s-a impus ca unul dintre cele mai populare seriale Netflix în limba engleză, ocupând locul 1 în topurile globale și menținându-se timp de 20 de săptămâni în Top 10.

Succesul a depășit granițele ecranului: stilul gotic promovat de personajul principal a influențat moda, iar muzica folosită în serial a revenit în atenția publicului.

Piesa „Goo Goo Muck” a trupei The Cramps a cunoscut o creștere de 5.000% în ascultări, iar dansul iconic al lui Wednesday a declanșat milioane de videoclipuri pe TikTok pe melodia „Bloody Mary” de Lady Gaga, artistă care acum se alătură distribuției sezonului 2.

Serialul a strâns 50 de nominalizări și 17 premii majore, inclusiv Emmy, Globurile de Aur și SAG Awards.

Franciza se extinde prin experiențe imersive la Netflix House și colaborări cu branduri internaționale. Cu sezonul 2: Partea 1 deja disponibil și Partea 2 programată pentru 3 septembrie 2025, fanii au motive serioase să aștepte cu nerăbdare noile episoade.

