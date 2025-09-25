Guvernul prelungește plafonarea adaosului la alimentele de bază pentru încă șase luni

Prețurile la alimente au devenit un subiect de îngrijorare constantă pentru români, iar Guvernul a revenit asupra unei decizii extrem de dezbătute. După mai multe discuții tensionate în coaliția de guvernare, Executivul a stabilit să mențină plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, o măsură care a fost deopotrivă criticată și susținută.

Măsura a fost adoptată oficial în ședința de Guvern

Decizia vine la capătul unor zile de negocieri intense, în care pozițiile divergente dintre partidele aflate la putere au scos în evidență cât de sensibil este acest subiect pentru milioane de cetățeni.

În ședința de joi dimineață de la Palatul Victoria, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care modifică articolul 8 din OUG 67/2023. Prin acest act, plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază este prelungită până la 31 martie 2026.

Măsura urma să expire pe 30 septembrie, însă Executivul a decis extinderea perioadei cu încă șase luni. Anunțul oficial a venit din partea ministrului Agriculturii, Florin Barbu, care a confirmat pe Facebook adoptarea ordonanței.

Premierul Ilie Bolojan anunțase încă de miercuri că Guvernul va aproba prelungirea plafonării, subliniind că „deciziile nu trebuie luate pe baze populiste”.

Dispute în coaliția de guvernare

Subiectul a provocat tensiuni majore între partidele aflate la guvernare. Inițial, Executivul transmisese că măsura nu va fi prelungită, ceea ce a atras critici dure din partea social-democraților. PSD a mers până la a anunța că va depune în Parlament un proiect pentru păstrarea plafonării.

După negocieri prelungite, inclusiv o întâlnire la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, partenerii de coaliție au ajuns la un compromis, stabilind să prelungească măsura.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că „Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici”. Tot el a avertizat că eliminarea acestei prevederi ar fi reprezentat „o lovitură grea pentru puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026”.

Poziția PSD: „Hrana de bază nu poate ajunge un lux”

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a confirmat că PSD „a ținut expres și a reușit să prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de strictă necesitate”.

El a subliniat într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook că, „fără această măsură, cei mai mulți dintre români ar fi fost loviți și mai tare de scumpiri”.

Manole a adăugat: „Alături de tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile am luat două decizii care protejează puterea de cumpărare. Hrana de bază nu poate ajunge un lux, trebuie să rămână accesibilă milioanelor de român”.

Alte proiecte discutate în ședință

Pe lângă ordonanța privind plafonarea adaosului la alimentele de bază, Executivul a avut pe ordinea de zi și alte proiecte. Printre ele se numără modificarea și completarea OG 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, precum și stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României pentru perioada 2023–2029.