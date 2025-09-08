Ultima ora
Când s-ar putea renunța la CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 lei – explicațiile ministrului Muncii
Florin Manole

Aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei a generat nemulțumiri în rândul pensionarilor. Ministrul Muncii, Florin Manole, subliniază însă că măsura este una temporară și a indicat termenul la care ar putea fi eliminată. Totodată, oficialul a vorbit despre plafonul de 4.000 de lei pe care ministerul și l-ar fi dorit, dar care nu a fost acceptat.

De la ce dată ar putea fi eliminat CASS pentru pensiile ce depășesc 3.000 lei

Întrebat la România TV despre momentul în care se poate reveni asupra introducerii CASS pentru pensiile ce depășesc 3.000 de lei, Florin Manole a explicat că termenul vizat este finalul anului 2026.

”Data de la care se poate reveni asupra acestei măsuri este finalul anului 2026, dar cu certitudine această măsură este şi trebuie să fie una temporară şi nu permanentă, pentru că situaţia cu deficitul bugetar trebuie rezolvată şi trebuie să se atenueze acest deficit, încă de anul acesta, cu atât mai mult anul viitor, astfel încât să nu mai fie nevoie de această măsură şi neplăcută şi nedreaptă aş spune”, a declarat ministrul.

El a mai adăugat că sumele reținute pensionarilor reprezintă venituri care li se cuveneau pe deplin: ”sumele erau în primul rând meritate, nici nu contează dacă erau mari sau mici, erau banii oamenilor”.

Plafonul dorit: 4.000 de lei

Florin Manole a reamintit că Ministerul Muncii a propus ca pragul de aplicare a CASS să fie stabilit la 4.000 de lei, nu la 3.000 de lei, ceea ce ar fi protejat suplimentar sute de mii de pensionari.

”Noi am considerat că plafonul trebuie să fie la 4.000 de lei, plafonul peste care să se pună CASS. Asta ar fi făcut ca peste 790.000 de persoane în plus să nu plătească nici un leu pentru această taxă, însă, din păcate, n-am avut succes”, a explicat ministrul.

El a făcut o paralelă și cu alte măsuri sociale, precum indemnizațiile pentru mame, unde ministerul a urmărit același principiu de protecție pentru cei cu venituri reduse.

Cum a justificat Guvernul introducerea acestei taxe suplimentare

Guvernul a justificat introducerea acestei taxe suplimentare prin necesitatea reducerii deficitului bugetar și echilibrarea finanțelor publice. Ministrul Muncii subliniază însă că soluția este tranzitorie și trebuie eliminată imediat ce situația financiară a statului permite.

Deocamdată, pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei rămân obligați să achite CASS, însă există perspectiva ca, până la finalul anului 2026, guvernul să renunțe la această taxă.

Totodată, discuțiile despre stabilirea unui plafon mai ridicat rămân deschise, în funcție de resursele bugetare și deciziile viitoare ale coaliției de guvernare.

