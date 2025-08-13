Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 19:58
de Mădălina Bahrim

Guvernul lui Bolojan intoarce armele împotriva patronilor de firme cu datorii la stat – amenințări cu dosare penale pentru vânzarea SRL-urilor. Nazare, Finanțe: „Diverse firme erau vândute cu datorii tocmai pentru a scăpa de datorie"

Guvernul lui Bolojan intoarce armele împotriva patronilor de firme cu datorii la stat - amenințări cu dosare penale pentru vânzarea SRL-urilor. Nazare, Finanțe:
Sancțiuni penale pentru patronii care vând firme cu datorii la stat pentru a scăpa de obligațiile fiscale

Lovitură dură pentru patronii care încearcă să scape de datorii prin vânzarea firmelor. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri, la Guvern, un set de măsuri drastice care vor bloca cesionarea părților sociale în cazul SRL-urilor cu datorii către stat. Iar cei care vor încerca totuși să o facă, riscă să se aleagă cu dosare penale.

„Vom sancționa penal cesionarea părților sociale deținute într-o societate comercială cu răspundere limitată în situația în care societatea are obligații bugetare neachitate, iar cesionarea se dovedește că s-a realizat în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale”, a avertizat Nazare.

Guvernul pune stop metodei folosite de anumiți patroni pentru a scăpa de firmele cu datorii 

Potrivit ministrului, practica prin care patronii își vindeau firmele doar pentru a scăpa de datorii va fi blocată complet.

„Nu se mai pot cesiona acțiuni acolo unde există datorii. Împreună cu ONRC și Ministerul Justiției am gândit un mecanism prin care cei care cumpără sau vând o firmă și există datorii trebuie să prezinte dovezi fie că sunt plătite, fie că există măsuri asigurătorii pentru acele datorii. Nu mai acceptăm situația în care datoriile sunt mutate pe o firmă oarecare, după care statul nu mai poate recupera nimic”, a explicat ministrul.

Astfel, orice tranzacție de vânzare-cumpărare a unei firme va fi condiționată de documente clare care să arate că obligațiile bugetare au fost achitate sau garantate.

Eșalonarea datoriilor, regândită complet

Schimbările nu se opresc aici. Nazare a anunțat și o reformă a sistemului de eșalonare a datoriilor către stat. În prezent, există trei tipuri de eșalonări: simplificată, clasică și cu risc fiscal mic. Problema, spune ministrul, este că eșalonarea simplificată, introdusă în pandemie, a fost transformată în regulă permanentă, iar asta a creat un teren fertil pentru abuzuri.

„Eșalonarea simplificată a funcționat în pandemie, dar acum este folosită abuziv. Practic, a fost un fel de credit cu buletinul pentru companii, fără ca statul să aibă suficiente garanții. Sunt firme care au pornit cu datorii de 100.000 de lei și au ajuns la zeci de milioane”, a subliniat Nazare.

3 miliarde de lei, datorii rămase neîncasate

Situația este alarmantă: doar din eșalonarea simplificată, statul mai are de recuperat 3 miliarde de lei. Măsurile propuse urmăresc să evite repetarea acestor cazuri, prin condiții mai dure și termene reduse.

„Am introdus un contract de fideiusiune pentru aceste companii, astfel încât să avem garanții că vom recupera banii. Termenele actuale, inclusiv pentru restructurare, vor fi reduse, de la 180 la 60 de zile. Până acum, unele companii își eșalonau și datoriile curente, intrând din eșalonare în eșalonare, acumulând sute de milioane de lei datorii. Apoi intrau în concordat sau insolvență, iar statul era pus în situația de a consuma resurse uriașe pentru a recupera banii”, a precizat ministrul.

Mesajul clar pentru mediul de afaceri

Guvernul transmite un semnal ferm: sfârșitul „portițelor” prin care firmele scăpau de datorii. Noile reguli vor forța patronii să fie responsabili și să-și achite obligațiile bugetare, fie că vor să-și păstreze afacerea, fie că vor să o vândă.

Măsurile vor intra în vigoare după implementarea mecanismelor cu Registrul Comerțului și Ministerul Justiției, iar patronii care vor încerca să le ocolească riscă nu doar sancțiuni financiare, ci și dosare penale.

