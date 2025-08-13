Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 16:49
de Ioana Bucur

Capital social minim de 8.000 de lei pentru SRL: noua regulă intră în vigoare din 2026, firmele existente au doi ani să se conformeze

ECONOMIE
Capital social minim de 8.000 de lei pentru SRL: noua regulă intră în vigoare din 2026, firmele existente au doi ani să se conformeze
Foto: Facebook

Începând cu 1 ianuarie 2026, capitalul social minim pentru SRL va fi stabilit la 8.000 de lei, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul unei conferințe de presă. Firmele deja existente vor avea la dispoziție doi ani pentru a atinge acest nivel, perioadă în care se vor aplica norme tranzitorii.

Capital social minim de 8.000 de lei pentru SRL

În prezent, capitalul social minim este de 1 leu, în funcție de numărul de asociați. Măsura, ce urmează să fie inclusă într-un proiect legislativ al Ministerului Finanțelor, actualizează cu rata inflației pragul de 200 de lei stabilit în anii ’90. SRL-urile nou-înființate după 1 ianuarie 2026 vor aplica direct noua regulă.

Până în noiembrie 2020, capitalul social minim era de 200 de lei, înainte de a fi redus la 1 leu, iar pentru firmele cu mai mulți asociați, suma minimă variază în funcție de părțile sociale deținute.

„Din 2020 încoace, capitalul social nu mai este 200 de lei, capitalul social este 1 leu. Practic, în zona acestor companii cu capital social 1 leu, statul are foarte puţine resurse, posibilităţi de a recupera în momentul în care aceste companii ajung în inactivitate, insolvenţă, dizolvare în diverse faze. Propunem actualizarea cu rata inflaţiei a capitalului social, dar capitalul social iniţial, cel de 200 de lei, care nu a fost modificat niciodată din 1990 până astăzi. Deci, practic, propunem stabilirea unui capital social minim de 8000 de lei în cazul societăţilor de tip SRL. Bineînţeles, această chestiune va fi reglată nu imediat, vor fi norme tranzitorii”, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare.

Aproape 500.000 de firme inactive în România

În România există aproape 500.000 de firme inactive, cu datorii către stat ce însumează 3,5 miliarde de lei. Ministrul Finanțelor a anunțat că vor fi introduse noi reglementări privind statutul acestor companii.

„Avem un număr de 462.000 de contribuabili inactivi. Aceştia datorează bugetului de stat 3 miliarde şi jumătate de lei. Practic, nu a existat o preocupare până acum în privinţa acestei pături de societăţi comerciale inactive, cu sau fără datorii, dar ele îngreunează foarte mult administrarea fiscală şi chiar dacă aparent nu sunt pe radar, creează datorii. trei miliarde jumătate de lei sunt foarte mulţi bani şi sunt foarte mulţi bani pentru români astăzi. Nu mai poţi să stai 15-20 de ani în inactivitate fără să te deranjeze nimeni. Vom crea un regim în care societăţile inactive vor avea termene clare până la care ori se declară active din nou, pentru cei care sunt în această situaţie complet accidental, din diverse motive, ori vor intra într-o procedură de dizolvare, lichidare şi radiere, după caz”, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, Alexandru Nazare.

Acesta constată că România are un regim „facil în privinţa înfiinţării companiilor, cu costuri extrem de mici, un leu” şi, pe de altă parte, un regim foarte „complicat în privinţa desfiinţării lor”.

„Practic nu le desfiinţăm niciodată. Am găsit inactiv şi de 15 ani. Şi inactivii care au o vechime mai mare de 3 ani şi aceştia au datorii de 1 miliard jumătate. Nu i-a deranjat nimeni cu o floare. Şi nu se mai poate face acest lucru dacă vrem cu adevărat să ridicăm la suprafaţă şi să reglăm aceste probleme pe fond care n-au fost reglate niciodată. Şi nu-i nici normal pentru toţi contribuabilii corecţi care îşi plătesc taxele la zi, care au actele în regulă, să ai aproape jumătate de milion de companii în inactivitate, la care nu se uită mai nimeni, nu e deloc corect. Pentru că regimul trebuie să fie egal pentru toate companiile”, a subliniat ministrul Finanţelor.

Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării, anunţă ANM. Urmează o scădere a temperaturilor în toată ţara
Recomandări
Efectul „Clone” pe Android – Cum creezi dubluri spectaculoase în poze și clipuri
Efectul „Clone” pe Android – Cum creezi dubluri spectaculoase în poze și clipuri
Explozie puternică la o locuință din județul Bacău. Patru persoane au fost rănite, dintre care două în stare gravă
Explozie puternică la o locuință din județul Bacău. Patru persoane au fost rănite, dintre care două în stare gravă
Cum va trece Mihaela Rădulescu peste pierderea lui Felix Baumgartner. Cătălin Botezatu a luat legătura cu ea după tragedie: „Este în impas”
Cum va trece Mihaela Rădulescu peste pierderea lui Felix Baumgartner. Cătălin Botezatu a luat legătura cu ea după tragedie: „Este în impas”
Ce condiții pune Rusia pentru a se încheia războiul din Ucraina. Putin rămâne de neclintit, înainte de întâlnirea cu Trump
Ce condiții pune Rusia pentru a se încheia războiul din Ucraina. Putin rămâne de neclintit, înainte de întâlnirea cu Trump
Cheiţa de desfăcut dozele de băuturi răcoritoare nu este doar pentru a pune paiul în ea. A fost inventată în 1960 şi are mai multe întrebuinţări
Cheiţa de desfăcut dozele de băuturi răcoritoare nu este doar pentru a pune paiul în ea. A fost inventată în 1960 şi are mai multe întrebuinţări
Koenigsegg Regera stabilește un nou record mondial 0-400-0 km/h, depășind Rimac Nevera
Koenigsegg Regera stabilește un nou record mondial 0-400-0 km/h, depășind Rimac Nevera
Legumele şi fructele, mai scumpe în pieţele din Bulgaria decât în cele din România. Diferenţele de preţ în această vară
Legumele şi fructele, mai scumpe în pieţele din Bulgaria decât în cele din România. Diferenţele de preţ în această vară
Noua schemă piramidală care atrage zeci de mii de români și lasă victime fără bani și identitate
Noua schemă piramidală care atrage zeci de mii de români și lasă victime fără bani și identitate
Revista presei
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Horoscop joi, 14 august 2025. Dragostea plutește în aer pentru trei zodii, relațiile se înfiripă rapid
Playtech Știri
Metoda de spălat rufe care a devenit virală. Mulți au ajuns la concluzia că fac o greșeală când folosesc detergentul
Playtech Știri
O mai ţii minte pe Adriela Morar de la „Dansez pentru tine”? În urmă cu 18 ani, era partenera lui Smiley la emisiune. Cum arată acum
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou