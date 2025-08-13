Capital social minim de 8.000 de lei pentru SRL: noua regulă intră în vigoare din 2026, firmele existente au doi ani să se conformeze

Începând cu 1 ianuarie 2026, capitalul social minim pentru SRL va fi stabilit la 8.000 de lei, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul unei conferințe de presă. Firmele deja existente vor avea la dispoziție doi ani pentru a atinge acest nivel, perioadă în care se vor aplica norme tranzitorii.

Capital social minim de 8.000 de lei pentru SRL

În prezent, capitalul social minim este de 1 leu, în funcție de numărul de asociați. Măsura, ce urmează să fie inclusă într-un proiect legislativ al Ministerului Finanțelor, actualizează cu rata inflației pragul de 200 de lei stabilit în anii ’90. SRL-urile nou-înființate după 1 ianuarie 2026 vor aplica direct noua regulă.

Până în noiembrie 2020, capitalul social minim era de 200 de lei, înainte de a fi redus la 1 leu, iar pentru firmele cu mai mulți asociați, suma minimă variază în funcție de părțile sociale deținute.

„Din 2020 încoace, capitalul social nu mai este 200 de lei, capitalul social este 1 leu. Practic, în zona acestor companii cu capital social 1 leu, statul are foarte puţine resurse, posibilităţi de a recupera în momentul în care aceste companii ajung în inactivitate, insolvenţă, dizolvare în diverse faze. Propunem actualizarea cu rata inflaţiei a capitalului social, dar capitalul social iniţial, cel de 200 de lei, care nu a fost modificat niciodată din 1990 până astăzi. Deci, practic, propunem stabilirea unui capital social minim de 8000 de lei în cazul societăţilor de tip SRL. Bineînţeles, această chestiune va fi reglată nu imediat, vor fi norme tranzitorii”, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare.

Aproape 500.000 de firme inactive în România

În România există aproape 500.000 de firme inactive, cu datorii către stat ce însumează 3,5 miliarde de lei. Ministrul Finanțelor a anunțat că vor fi introduse noi reglementări privind statutul acestor companii.

„Avem un număr de 462.000 de contribuabili inactivi. Aceştia datorează bugetului de stat 3 miliarde şi jumătate de lei. Practic, nu a existat o preocupare până acum în privinţa acestei pături de societăţi comerciale inactive, cu sau fără datorii, dar ele îngreunează foarte mult administrarea fiscală şi chiar dacă aparent nu sunt pe radar, creează datorii. trei miliarde jumătate de lei sunt foarte mulţi bani şi sunt foarte mulţi bani pentru români astăzi. Nu mai poţi să stai 15-20 de ani în inactivitate fără să te deranjeze nimeni. Vom crea un regim în care societăţile inactive vor avea termene clare până la care ori se declară active din nou, pentru cei care sunt în această situaţie complet accidental, din diverse motive, ori vor intra într-o procedură de dizolvare, lichidare şi radiere, după caz”, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, Alexandru Nazare.

Acesta constată că România are un regim „facil în privinţa înfiinţării companiilor, cu costuri extrem de mici, un leu” şi, pe de altă parte, un regim foarte „complicat în privinţa desfiinţării lor”.