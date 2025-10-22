Grupare periculoasă destructurată de DIICOT. Un bărbat se dădea drept căpitan SRI și recruta rezerviști pentru misiuni false

Procurorii DIICOT au anunțat, miercuri, destructurarea unei grupări care acționa sub acoperirea falsă a unei structuri secrete a SRI. Un bărbat care pretindea că este căpitan al Serviciului Român de Informații a reușit să recruteze foști militari și pasionați de arme, pe care i-a convins să participe la misiuni de filaj și culegere de informații. Operațiunea a fost coordonată de Serviciul Teritorial DIICOT Alba Iulia și s-a desfășurat în mai multe județe din țară.

Cine era ”căpitanul SRI” și cum își recruta oamenii

Procurorii DIICOT Alba Iulia, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat miercuri o amplă operațiune în patru județe, care a vizat destructurarea unei grupări conduse de un bărbat ce se prezenta drept ofițer al Serviciului Român de Informații.

Acesta ar fi organizat o rețea proprie de filaj și culegere de informații, recrutând foști militari și civili posesori de arme, pe care îi supunea la teste de selecție asemănătoare celor militare, înainte de a-i implica în misiuni false. În realitate, bărbatul urmărea obținerea de beneficii materiale prin activități neautorizate, susțin anchetatorii.

Potrivit DIICOT, individul își construise o imagine credibilă, susținând că face parte dintr-o structură secretă a SRI, cu misiuni speciale. Pentru a fi acceptați în așa-zisa unitate, recruții erau testați riguros — inclusiv la rezistență fizică și la stres — pentru a li se întări convingerea că intră într-o echipă de elită.

”Astăzi, 22 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de desfăşurare, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii supuse autorizării, uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Anchetatorii au descoperit că, odată acceptați în ”structură”, recruții primeau legitimații false cu însemne SRI, echipamente de comunicare similare celor din dotarea structurilor de forță și erau implicați în activități de filaj, documentare și supraveghere, toate sub coordonarea falsului ofițer.

Legitimații false, arme și comunicații cu logo SRI

După ce recruții treceau prin etapele de selecție și verificare impuse de falsul ofițer, aceștia erau integrați în structura fictivă și primeau documente menite să le întărească convingerea că fac parte dintr-o unitate reală.

Pentru a spori credibilitatea, suspectul le furniza echipamente și accesorii asemănătoare celor utilizate de instituțiile statului, iar activitatea lor era organizată după modelul misiunilor operative autentice.

Potrivit anchetatorilor, persoanele acceptate primeau legitimații care imitau documentele Serviciului Român de Informații, având fotografie, serie și număr.

”Ulterior, după parcurgerea procedurii de recrutare și verificare, persoanelor acceptate li s-au înmânat legitimații cu însemne specifice SRI, cu fotografie, serie și număr. De asemenea, pe timpul desfășurării pretinselor misiuni li s-a solicitat să poarte armele personale (…) și li s-au pus la dispoziție stații de emisie recepție similare celor folosite de angajații Ministerului de Interne sau Ministerului Apărării Naționale, dar cu logo-ul Serviciului Român de Informații”, precizează comunicatul DIICOT.

Pentru a da impresia unor acțiuni oficiale, suspectul închiria mașini de un anumit tip și culoare, pe care monta girofaruri și alte dispozitive de semnalizare, simulând deplasări operative.

În timpul acestor misiuni, membrii grupului au interacționat în mai multe rânduri cu agenți ai Poliției și ai Poliției Locale, în fața cărora s-au legitimat ca fiind ofițeri SRI aflați în teren.

Ce misiuni ”executa” rețeaua falsă

Între aprilie și iulie 2025, gruparea a desfășurat mai multe ”misiuni” în județele Arad, Timiș, Constanța, Satu Mare, Bihor, Mureș și în București.

Acestea au inclus filaje, recoltarea de probe de apă și realizarea de fotografii în interiorul unor obiective. În prezent, mai multe persoane sunt audiate la sediul DIICOT Alba Iulia.

”Acțiunea beneficiază de sprijinul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române”, au mai transmis anchetatorii.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili amploarea rețelei și eventualele legături ale acesteia cu alte persoane sau instituții.