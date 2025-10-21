SRI a dejucat un sabotaj rusesc în România. Explozibili ascunși în căști audio și piese auto

Serviciul Român de Informații a anunțat că a dejucat o nouă tentativă de sabotaj pe teritoriul României, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO, MApN-DGIA și servicii externe partenere.

Doi cetățeni ucraineni, coordonați de reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, ar fi încercat să trimită colete care conțineau dispozitive incendiare la sediul NOVA POST, o companie de curierat cu legături directe între Uniunea Europeană și Ucraina.

Sabotori reținuți în România și Polonia

Autoritățile din Polonia și România au anunțat marți că au reținut opt persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei. Potrivit purtătorului de cuvânt al Coordonatorului Serviciilor Speciale de la Varșovia, Jacek Dobrzynski, rețeaua intenționa să creeze o rută de transport a explozibililor din Polonia, prin România, către Ucraina.

Unul dintre suspecți, un ucrainean de 21 de ani, a fost prins lângă Varșovia, în timp ce complicii săi au fost reținuți la București de serviciile speciale române. Ancheta este coordonată de autoritățile ambelor țări, în contextul unui val de operațiuni subversive atribuite Moscovei.

Ce a descoperit SRI la București

Conform datelor SRI, cei doi ucraineni au sosit în România pe 14 octombrie și au depus două colete la sediul NOVA POST din București, pe Bulevardul Unirii.

Dispozitivele conțineau substanțe incendiare de tip termit și nitrat de bariu, cu sisteme de inițiere de la distanță, fiind ascunse în căști audio, piese auto și componente GPS.

Echipele de intervenție ale SRI au identificat și dezamorsat coletele înainte ca acestea să fie activate, prevenind astfel o posibilă explozie.

Legături cu o rețea rusă de sabotori

Analiza preliminară arată că cei doi făceau parte dintr-o rețea internațională coordonată de serviciile secrete ruse, responsabilă de mai multe acțiuni similare în Europa.

În 2024, Rusia fusese deja acuzată de trimiterea de colete explozive prin companiile DHL și DPD, în cadrul unui complot de testare a reacțiilor de securitate europene.

Potrivit SRI, modul de acțiune a fost „complex și profesional”, incluzând măsuri de autoprotecție specifice operațiunilor de intelligence.

Contextul mai amplu

Polonia a declarat în mai multe rânduri că este ținta unui „război hibrid” purtat de Rusia, care include atacuri cibernetice, incendieri și tentative de sabotaj.

România a fost implicată indirect în mai multe dintre aceste anchete, fiind considerată un punct strategic pe ruta de aprovizionare a Ucrainei. Kremlinul a respins toate acuzațiile, catalogându-le drept „provocări occidentale”.