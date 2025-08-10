Greşelile pe care toţi le fac atunci când încălzesc mâncarea la microunde: „Aşa stricaţi şi gustul”. De ce să o amesteci mereu?

Cuptorul cu microunde a devenit, fără îndoială, un erou al bucătăriei moderne, salvându-ne de la serile lungi petrecute în fața aragazului. Este aparatul de nelipsit, perfect pentru a reîncălzi resturile de ieri sau a prepara rapid o gustare. Cu toate acestea, experții spun că majoritatea dintre noi îl folosim greșit. Simple greșeli pot duce nu doar la o mâncare gătită neuniform, ci și la scurtarea duratei de viață a aparatului și, mai grav, la posibile pericole. Andrew Wright, fondatorul mărcii de electrocasnice Cookology, a tras un semnal de alarmă, explicând care sunt cele mai frecvente erori și cum le putem corecta.

Greșeli simple, consecințe serioase

„Cuptoarele cu microunde sunt instrumente geniale atunci când sunt utilizate corect, dar vedem aceleași greșeli iar și iar”, a declarat Andrew Wright, potrivit Mirror.co.uk.

El subliniază că mulți oameni tratează cuptorul cu microunde ca pe o soluție universală, „cu un singur buton”, fără a înțelege cum funcționează. O mică doză de cunoaștere poate îmbunătăți considerabil rezultatele și poate prelungi viața aparatului.

Una dintre cele mai mari greșeli este utilizarea recipientelor nesigure. Pe lângă obiectele metalice, care pot provoca scântei, încălzirea plasticului neadecvat pentru microunde poate fi la fel de periculoasă. Recipientele de plastic nepotrivite pot elibera substanțe chimice în alimente, în special atunci când se încălzesc mâncăruri grase sau uleioase.

De ce trebuie să amesteci și să ai grijă la aburi

O altă greșeală comună, cu impact direct asupra calității mâncării, este uitarea de a amesteca sau a roti preparatele. Cuptoarele cu microunde nu încălzesc uniform, iar la modelele mai vechi sau fără platou rotativ, această problemă este și mai vizibilă. Amestecarea mâncării la jumătatea timpului de gătire asigură o încălzire uniformă și consistentă, ceea ce este esențial pentru siguranța alimentară, mai ales la reîncălzirea cărnii, orezului sau a altor resturi.

În plus, sigilarea prea strânsă a recipientelor poate fi un pericol. Acoperirea alimentelor este importantă pentru a preveni stropirea, însă este la fel de crucial să lași un mic spațiu pentru ca aburul să iasă. Capacele sigilate ermetic pot duce la acumularea de presiune, ceea ce poate deforma recipientul sau chiar îl poate arunca de pe vas.

Curățenia și spațiul, două aspecte neglijate

Curățenia cuptorului cu microunde este un alt aspect adesea ignorat. Un cuptor murdar, plin de stropi de mâncare, absoarbe mai multă energie și gătește mai puțin eficient. Mai mult, crește riscul de apariție a mirosurilor neplăcute și a fumului. Un detaliu vital de reținut este să nu curățați niciodată cuptorul cu microunde cu înălbitor sau produse pe bază de amoniac. Vaporii toxici eliberați de aceste substanțe pot rămâne în interiorul aparatului și pot contamina ulterior alimentele.

Nu în ultimul rând, o greșeală frecventă în bucătăriile mici este folosirea părții superioare a cuptorului cu microunde ca spațiu de depozitare. Oricât de tentant ar fi să așezi obiecte pe aparat, acest lucru blochează orificiile de ventilație, provocând supraîncălzirea. Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului sau chiar la un potențial pericol de incendiu.

Un apel la utilizarea inteligentă

Sfaturile expertului sunt simple, dar vitale: folosește vase potrivite pentru cuptorul cu microunde, acoperă alimentele lejer, amestecă la jumătatea timpului de gătire, nu încălzi niciodată alimente în recipiente etanșe și păstrează aparatul curat.