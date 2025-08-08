Cuptorul cu microunde devine istorie. Un nou aparat promite să-l înlocuiască definitiv și a cucerit deja milioane de utilizatori

Ultima ora
08 aug. 2025 | 10:55
de Andrei Simion

Tehnologie, Știință & Digital
Cuptor cu microunde- imagine reprezentativă de ilustrație.

De decenii, cuptorul cu microunde a fost un element de bază în bucătăriile din întreaga lume. Rapid, practic și aparent inofensiv, acest aparat electrocasnic a schimbat modul în care reîncălzim și dezghețăm alimentele. Dar odată cu noile descoperiri privind impactul său asupra sănătății și apariția unor alternative mai eficiente, experții susțin că microondele ar putea deveni curând un lucru al trecutului.

În locul lor, un nou aparat prinde avânt și pare să devină favoritul gospodăriilor moderne. Nu doar că promite o gătire mai sănătoasă și mai uniformă, dar are și un consum energetic considerabil mai mic decât multe dispozitive tradiționale din bucătărie.

Controverse și îngrijorări în jurul microundelor

De-a lungul timpului, s-au vehiculat numeroase mituri în legătură cu presupusele pericole ale radiațiilor emise de cuptoarele cu microunde. Deși autoritățile medicale, precum Institutul Național al Cancerului din SUA, au infirmat ideea că aceste radiații neionizante ar putea provoca cancer, unele voci din rândul specialiștilor în nutriție atrag atenția asupra altor riscuri.

Unul dintre cei mai vocali critici este oncologul francez Henri Joyeux, care avertizează asupra efectelor secundare ale gătitului la microunde, notează Okdiario.com. El susține că încălzirea anumitor alimente duce la modificări structurale ale aminoacizilor, ceea ce ar putea duce la apariția unor substanțe toxice. Un exemplu ar fi transformarea L-prolinei în D-prolină, o substanță neurotoxică ce ar putea afecta rinichii și ficatul.

Care este aparatul care înlocuiește cuptorul cu microunde

Alternativa propusă vine sub forma cuptorului cu convecție. Acesta folosește aer cald circulat printr-un ventilator pentru a găti uniform alimentele, fără fum și fără modificări chimice problematice. În plus, este capabil să gătească în mai puțin timp decât un cuptor tradițional și promite o economie de energie de până la 80%.

Un alt avantaj al acestui aparat este versatilitatea. Poate fi folosit pentru coacere, prăjire, reîncălzire și chiar dezghețare, dar într-un mod considerat mai sigur pentru sănătate. În plus, multe modele moderne sunt compacte și accesibile, ceea ce le face ideale pentru apartamente sau spații mici.

Se observă deja o schimbare de paradigmă în obiceiurile de consum: tot mai mulți utilizatori renunță la microunde în favoarea acestui nou sistem. În magazinele online, cuptoarele cu convecție se află în topul vânzărilor, iar recenziile utilizatorilor confirmă trendul ascendent.

Cuptor convectie 1

În imagine se află un cuptor profesional cu funcție de convecție.

Ce înseamnă această tranziție pentru viitorul electrocasnicelor

Pe măsură ce preocupările legate de sănătate, eficiență energetică și sustenabilitate cresc, alegerea electrocasnicelor din locuință nu mai este una pur funcțională, ci una informată. Consumatorii caută alternative care nu doar să funcționeze, ci și să protejeze sănătatea și mediul.

Cuptorul cu microunde nu dispare complet, dar își pierde din relevanță. Așa cum s-a întâmplat cu alte tehnologii considerate odată indispensabile, el este înlocuit treptat de variante mai sigure, mai eficiente și mai adaptate nevoilor actuale.

România, lovită din nou de caniculă. Temperaturi sufocante și nopți tropicale în acest weekend
