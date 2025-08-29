Ultima ora
UTILE
Greșeala pe care o fac toți cu avocado. Cum să îl păstrezi proaspăt săptămâni întregi
Obiceiul gresit pe care il au toti cu avocado. Sursa foto: Profimedia

Avocado este unul dintre cele mai iubite fructe, dar și unul dintre cele mai greu de păstrat. Mulți cumpără în exces și ajung să îl arunce după doar câteva zile, când devine maroniu și moale. Specialiștii avertizează că metoda populară de pe rețelele sociale – depozitarea în apă – este periculoasă și recomandă o soluție simplă și sigură.

De ce metoda cu apă este periculoasă

În ultimii ani, pe platformele de socializare a circulat intens sfatul de a ține avocado-urile în apă rece pentru a le menține verzi și proaspete. Deși pare o soluție ingenioasă, această metodă nu doar că nu este eficientă, ci prezintă și un risc serios pentru sănătate.

Mediul umed favorizează apariția bacteriilor, inclusiv Salmonella, care poate provoca toxiinfecții alimentare severe, susțin specialiștii.

Chiar dacă apa pare curată, microorganismele de pe coaja fructului se multiplică rapid, iar contaminarea se poate transmite și la pulpă. Astfel, ceea ce părea un truc de economisire se poate transforma într-un pericol ascuns.

Lămâia, secretul pentru prospețime îndelungată

În locul apei, există o metodă mult mai sigură și mai eficientă: depozitarea avocado-urilor alături de o lămâie în frigider. Acizii naturali din citrice reduc pH-ul și încetinesc reacțiile enzimatice responsabile pentru rumenirea pulpei.

În combinație cu temperaturile scăzute, acest proces poate menține fructul verde și apetisant timp de mai multe săptămâni. În practică, avocado-urile trebuie lăsate mai întâi să se coacă la temperatura camerei, pe blatul din bucătărie.

Odată ce ating nivelul dorit de coacere, pot fi transferate în sertarul frigiderului împreună cu o lămâie. În acest fel, prospețimea se păstrează chiar și cinci-șase săptămâni, fără a compromite textura sau gustul, notează express.co.uk.

Cum să alegi momentul potrivit pentru refrigerare

Un alt detaliu esențial este momentul în care avocado ajunge la frigider. Dacă este depozitat prea devreme, înainte de a fi copt, procesul de maturare se încetinește considerabil și fructul poate căpăta o consistență neplăcută.

Ideal este să aștepți până când avocado devine ușor moale la atingere, semn că a atins coacerea perfectă. De asemenea, odată tăiat, pulpa se poate stropi cu zeamă de lămâie și se poate acoperi cu folie alimentară, pentru a preveni oxidarea rapidă. Astfel, chiar și bucățile desfăcute rămân verzi și proaspete mai multe zile.

Așadar, dacă vrei să te bucuri de avocado săptămâni la rând, evită apa și alege metoda sigură, bazată pe lămâie și refrigerare. În felul acesta, fructul își păstrează nu doar culoarea, ci și savoarea, fără riscuri pentru sănătate.

