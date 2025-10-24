Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
24 oct. 2025 | 13:51
de Badea Violeta

Greșeala care a lăsat mii de oameni fără gaze la Mioveni. Distrigaz a oprit alimentarea pentru 3.600 de consumatori

ACTUALITATE
Greșeala care a lăsat mii de oameni fără gaze la Mioveni. Distrigaz a oprit alimentarea pentru 3.600 de consumatori
Eroare tehnica majora: mii de oameni au ramas fara gaze la Mioveni. Sursa foto: Profimedia

Mii de locuitori din Mioveni au rămas fără gaze naturale după o supraodorizare accidentală produsă la stația de reglare-măsurare Colibași. Incidentul a dus la descoperirea mai multor pierderi de gaze pe instalațiile de utilizare, iar Distrigaz Sud Rețele a decis oprirea alimentării pentru peste 3.600 de consumatori, până la remedierea defecțiunilor.

Ce a provocat incidentul de la Mioveni

Potrivit informațiilor transmise de Distrigaz Sud Rețele, problema a apărut joi, 23 octombrie 2025, în jurul orei 14:45, în urma unei disfuncționalități la stația de reglare-măsurare Colibași, parte a sistemului național de transport al gazelor naturale gestionat de TRANSGAZ.

Compania a precizat că s-a produs o supraodorizare accidentală a gazului natural livrat în localitate, fapt care a determinat numeroase sesizări din partea populației. Echipele de intervenție au fost trimise imediat pe teren pentru a verifica posibilele scurgeri de gaze.

Vezi și:
Ce mesaj a transmis Distrigaz după explozia din Rahova. Compania explică situația afișelor cu informații false apărute pe scările de bloc
Prefectul Capitalei, despre intervenția Distrigaz înainte de explozia din Rahova: „E o problemă, probabil ar trebui schimbată legislația”

”Ca urmare a deplasării în teren a echipelor Distrigaz Sud Rețele în vederea tratării solicitărilor venite din partea clienților, au fost situații în care s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalațiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării cu gaze naturale pentru punerea în siguranță a acestora”, a transmis compania printr-un comunicat.

Câți consumatori au fost afectați și cât va dura întreruperea

La finalizarea verificărilor, 176 de scări de bloc au fost deconectate temporar, afectând peste 3.600 de consumatori. Distrigaz a anunțat că reluarea furnizării va fi posibilă doar după ce firme autorizate ANRE vor remedia defecțiunile și vor efectua reviziile tehnice.

Conform legislației, instalația comună de utilizare aparține clienților și nu se află în responsabilitatea operatorului de rețea. Astfel, fiecare asociație de proprietari sau consumator individual trebuie să contracteze un operator economic autorizat și să trimită documentele justificative către Distrigaz Sud Rețele pentru reconectare.

Ce legătură are incidentul cu explozia din Rahova

Situația de la Mioveni amintește de măsurile luate anterior exploziei din cartierul Rahova din București, când Distrigaz a sistat furnizarea gazelor după ce locatarii au semnalat scurgeri.

În acel caz, asociația de locatari avea contract cu firma Amproperyconstruct SRL (AMPCgaz), care ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înainte de tragedie, potrivit documentelor prezentate de Antena 3 CNN.

Astfel de evenimente subliniază importanța respectării procedurilor legale și a verificării periodice a instalațiilor de gaze, pentru a preveni accidentele grave și pentru a asigura siguranța locuințelor.

Vânt puternic și ploi în Capitală. Avertizarea meteo e valabilă până la ora 21:00. Meteorologii anunță rafale de până la 60 km/h
Recomandări
Victoria’s Secret, o fantezie devenită realitate. Povestea celebrului brand care l-a împins pe fondator spre suicid
Victoria’s Secret, o fantezie devenită realitate. Povestea celebrului brand care l-a împins pe fondator spre suicid
Ford recheamă 1,5 milioane de mașini din cauza camerelor defecte. Cinci accidente raportate, dar fără victime
Ford recheamă 1,5 milioane de mașini din cauza camerelor defecte. Cinci accidente raportate, dar fără victime
Simona Pătruleasa, despre pauza de la Kanal D și revenirea în televiziune: „Nu m-am retras! Ne vom revedea!” EXCLUSIV
EXCLUSIV
Simona Pătruleasa, despre pauza de la Kanal D și revenirea în televiziune: „Nu m-am retras! Ne vom revedea!” EXCLUSIV
OpenAI extinde Sora: aplicația AI va permite apariții cameo cu animalele de companie și va ajunge în curând pe Android
OpenAI extinde Sora: aplicația AI va permite apariții cameo cu animalele de companie și va ajunge în curând pe Android
De ce pornește centrala prea des și cum poți remedia problema
De ce pornește centrala prea des și cum poți remedia problema
General Motors bate palma cu Google pe inteligența artificială: Cum va colabora, de fapt, cu Gemini, de când se întâmplă asta?
General Motors bate palma cu Google pe inteligența artificială: Cum va colabora, de fapt, cu Gemini, de când se întâmplă asta?
Mită livrată cu elicopterul: un angajat al unui hipermarket, prins după ce a luat șpagă pentru produse neconforme
Mită livrată cu elicopterul: un angajat al unui hipermarket, prins după ce a luat șpagă pentru produse neconforme
Țara din Europa unde taxiurile fără șofer devin realitate: Chinezii au dat din nou lovitura pe piață
Țara din Europa unde taxiurile fără șofer devin realitate: Chinezii au dat din nou lovitura pe piață
Revista presei
Adevarul
Crescătorii lăsați fără despăgubiri după masacrul oilor: „Le împușcau parcă erau pe front, aveau drag să împuște”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Au apărut imaginile cu momentul crimei comise de Emil Gânj. Autorul, căutat de peste 3 luni, e încă liber
Playtech Știri
Horoscop zilnic 24 octombrie 2025. Taurii sub presiune, Scorpionii primesc vești din trecut
Playtech Știri
Catinca și Oana Roman, departe de o posibilă împăcare. Ce mesaj a transmis fiica fostului premier: „Se folosește abuziv un nume”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...