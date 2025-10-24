Greșeala care a lăsat mii de oameni fără gaze la Mioveni. Distrigaz a oprit alimentarea pentru 3.600 de consumatori

Mii de locuitori din Mioveni au rămas fără gaze naturale după o supraodorizare accidentală produsă la stația de reglare-măsurare Colibași. Incidentul a dus la descoperirea mai multor pierderi de gaze pe instalațiile de utilizare, iar Distrigaz Sud Rețele a decis oprirea alimentării pentru peste 3.600 de consumatori, până la remedierea defecțiunilor.

Ce a provocat incidentul de la Mioveni

Potrivit informațiilor transmise de Distrigaz Sud Rețele, problema a apărut joi, 23 octombrie 2025, în jurul orei 14:45, în urma unei disfuncționalități la stația de reglare-măsurare Colibași, parte a sistemului național de transport al gazelor naturale gestionat de TRANSGAZ.

Compania a precizat că s-a produs o supraodorizare accidentală a gazului natural livrat în localitate, fapt care a determinat numeroase sesizări din partea populației. Echipele de intervenție au fost trimise imediat pe teren pentru a verifica posibilele scurgeri de gaze.

”Ca urmare a deplasării în teren a echipelor Distrigaz Sud Rețele în vederea tratării solicitărilor venite din partea clienților, au fost situații în care s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalațiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării cu gaze naturale pentru punerea în siguranță a acestora”, a transmis compania printr-un comunicat.

Câți consumatori au fost afectați și cât va dura întreruperea

La finalizarea verificărilor, 176 de scări de bloc au fost deconectate temporar, afectând peste 3.600 de consumatori. Distrigaz a anunțat că reluarea furnizării va fi posibilă doar după ce firme autorizate ANRE vor remedia defecțiunile și vor efectua reviziile tehnice.

Conform legislației, instalația comună de utilizare aparține clienților și nu se află în responsabilitatea operatorului de rețea. Astfel, fiecare asociație de proprietari sau consumator individual trebuie să contracteze un operator economic autorizat și să trimită documentele justificative către Distrigaz Sud Rețele pentru reconectare.

Ce legătură are incidentul cu explozia din Rahova

Situația de la Mioveni amintește de măsurile luate anterior exploziei din cartierul Rahova din București, când Distrigaz a sistat furnizarea gazelor după ce locatarii au semnalat scurgeri.

În acel caz, asociația de locatari avea contract cu firma Amproperyconstruct SRL (AMPCgaz), care ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înainte de tragedie, potrivit documentelor prezentate de Antena 3 CNN.

Astfel de evenimente subliniază importanța respectării procedurilor legale și a verificării periodice a instalațiilor de gaze, pentru a preveni accidentele grave și pentru a asigura siguranța locuințelor.