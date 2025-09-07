Greșeala banală care îi costă pe români. Unde și de ce vor fi nevoiți să achite o taxă suplimentară de 60 de lei

Ultima ora
O simplă neatenție poate transforma o excursie pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România într-o experiență mai scumpă decât era planificat. Șoferii și turiștii care aleg să se oprească pe Transfăgărășan trebuie să știe că pierderea bonului de parcare îi obligă să achite o taxă suplimentară.

Turiștii neatenți, taxă de 60 de lei pe Transfăgărășan

Așadar, dacă v-ați decis să vizitați cea mai spectaculoasă șosea din România, Transfăgărășanul, și probabil că doriți să realizați și niște fotografii de excepție, atunci trebuie să știți că parcarea costă 10 lei pe oră.

De asemenea, tichetul de parcare trebuie pus la loc sigur, pentru ca nu cumva să îl pierdeți, deoarece veți fi obligat să mai scoateți ceva bani din buzunar. Mai exact, pentru astfel de situații turiștii trebuie să plătească o taxă fixă, de 60 de lei.

Măsura este menită să descurajeze tentativele de evitare a plății orelor reale de staționare și să asigure o evidență corectă a utilizării locurilor de parcare, spun administratorii drumului.

Tarifele de parcare rămân neschimbate

Motocicletă – 5 lei/oră
Autoturism – 10 lei/oră
Rulotă – 20 lei/oră

Transfăgărășanul atrage anual mii de turiști români și străini, iar autoritățile susțin că regulile stricte privind parcarea au rolul de a fluidiza traficul și de a preveni aglomerația din zonele turistice intens vizitate.

Poate nu știați, dar Transfăgărășanul, denumit oficial DN7C, începe în comuna Bascov, județul Argeș de lângă orașul Pitești, în direcția orașului Curtea de Argeș și se termină la intersecția cu drumul DN1 între Sibiu și Brașov, în apropierea comunei Cârțișoara. Are o lungime de 151 km și  traversează pe axa nord-sud Munții Făgăraș. Porțiunea de la barajul Vidraru până la Cârțișoara traversează un teren montan la altitudini mari și a fost construită în perioada 1970–1974, pe o lungime de aproximativ 91 km.

