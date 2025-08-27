Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
27 aug. 2025 | 18:14
de Ioana Bucur

Circulaţia pe Transfăgărăşan se închide vineri pentru trei ore. Ce restricţii au anunţat autorităţile

Actualitate
Circulaţia pe Transfăgărăşan se închide vineri pentru trei ore. Ce restricţii au anunţat autorităţile
Foto: Profimedia

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că traficul rutier pe Transfăgărășan va fi închis vineri, 29 august, timp de trei ore, pentru desfășurarea unui eveniment auto de amploare.

Circulaţia pe Transfăgărăşan, închisă temporar

Conform comunicatului CNAIR, circulația va fi restricționată între orele 08:00 și 11:00, pe sectorul de drum național DN7C cuprins între Conacul Ursului (km 105+000) și Bâlea Cascadă (km 129+000). În această perioadă, accesul mașinilor va fi complet interzis pe porțiunea vizată, pentru a permite organizarea în siguranță a evenimentului automobilistic „Tribute to Transfăgărășan by Porsche”.

Manifestarea aduce în România aproximativ 120 de autoturisme Porsche, care vor parcurge în coloană organizată un traseu spectaculos de 24 de kilometri. Participanții vor porni de la Bâlea Cascadă (km 129), vor trece prin zona Bâlea Lac (km 116+808, județul Sibiu), iar punctul final va fi Conacul Ursului (km 105, județul Argeș).

Vezi și:
Un motociclist a fost muşcat de urs pe Transfăgărășan. Cine este bărbatul care stătea în coloană din cauza aglomeraţiei de pe şosea
Dezastrul lăsat în urmă de viitura care a blocat Transfăgărășanul. 30 de mașini blocate și doi turiști dați dispăruți

Evenimentul este considerat un omagiu adus unuia dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din lume, supranumit de publicații internaționale „cel mai frumos drum de condus”. Închiderea temporară a circulației este necesară pentru a permite desfășurarea în siguranță a paradei auto, dar și pentru a proteja participanții și ceilalți șoferi.

Șoferii care plănuiesc să tranziteze Transfăgărășanul în intervalul menționat sunt sfătuiți să își ajusteze traseul și să evite porțiunea restricționată. CNAIR recomandă consultarea în timp real a informațiilor privind starea drumurilor naționale și a autostrăzilor, disponibile pe site-ul oficial al companiei, la secțiunea „Situația Drumurilor Naționale”, dar și pe pagina oficială de Facebook.

Transfăgărășanul, care leagă județele Argeș și Sibiu, rămâne una dintre cele mai populare atracții turistice din România, atrăgând anual mii de vizitatori români și străini. Deși închiderea de vineri va genera un disconfort temporar, organizatorii și autoritățile susțin că evenimentul contribuie la promovarea imaginii acestui traseu montan de renume internațional.

Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri
Recomandări
Un nou incident aviatic. Un Boeing 737 a aterizat de urgență după o explozie la bord. Zborul spre Paris a fost anulat
Un nou incident aviatic. Un Boeing 737 a aterizat de urgență după o explozie la bord. Zborul spre Paris a fost anulat
Viermele din adâncurilor marine care transformă toxinele în culoarea preferată a lui Rembrandt
Viermele din adâncurilor marine care transformă toxinele în culoarea preferată a lui Rembrandt
Norvegia a inaugurat primul „cimitir” de dioxid de carbon din lume. Ce înseamnă, mai exact
Norvegia a inaugurat primul „cimitir” de dioxid de carbon din lume. Ce înseamnă, mai exact
Când se schimbă filtrul de polen la mașină. Sfaturi utile pentru șoferi
Când se schimbă filtrul de polen la mașină. Sfaturi utile pentru șoferi
Meniu neașteptat la o înmormântare din Iași. Ce au primit invitații la masă după o neînțelegere cu firma de pompe funebre
Meniu neașteptat la o înmormântare din Iași. Ce au primit invitații la masă după o neînțelegere cu firma de pompe funebre
Aliatul principal al lui Vladimir Putin a felicitat Republica Moldova, de Ziua Independenței. Aleksandr Lukaşenko: „Fie ca cerul de deasupra ţării voastre să fie mereu senin”
Aliatul principal al lui Vladimir Putin a felicitat Republica Moldova, de Ziua Independenței. Aleksandr Lukaşenko: „Fie ca cerul de deasupra ţării voastre să fie mereu senin”
Cititul de plăcere, în cădere liberă. Cercetătorii trag un semnal de alarmă asupra riscurilor care ne pândesc în viitor
Cititul de plăcere, în cădere liberă. Cercetătorii trag un semnal de alarmă asupra riscurilor care ne pândesc în viitor
Nvidia Project G-Assist promite optimizarea jocurilor cu un consum redus de memorie video
Nvidia Project G-Assist promite optimizarea jocurilor cu un consum redus de memorie video
Revista presei
Adevarul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt decenii
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
De când nu mai poartă Andi Moisescu verigheta. Semnele discrete care anunțau separarea
Playtech Știri
Zodia răsfățată de astre în septembrie 2025: bani, dragoste și noroc pe toate planurile
Playtech Știri
Andi Moisescu ar fi divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!