Circulaţia pe Transfăgărăşan se închide vineri pentru trei ore. Ce restricţii au anunţat autorităţile

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că traficul rutier pe Transfăgărășan va fi închis vineri, 29 august, timp de trei ore, pentru desfășurarea unui eveniment auto de amploare.

Circulaţia pe Transfăgărăşan, închisă temporar

Conform comunicatului CNAIR, circulația va fi restricționată între orele 08:00 și 11:00, pe sectorul de drum național DN7C cuprins între Conacul Ursului (km 105+000) și Bâlea Cascadă (km 129+000). În această perioadă, accesul mașinilor va fi complet interzis pe porțiunea vizată, pentru a permite organizarea în siguranță a evenimentului automobilistic „Tribute to Transfăgărășan by Porsche”.

Manifestarea aduce în România aproximativ 120 de autoturisme Porsche, care vor parcurge în coloană organizată un traseu spectaculos de 24 de kilometri. Participanții vor porni de la Bâlea Cascadă (km 129), vor trece prin zona Bâlea Lac (km 116+808, județul Sibiu), iar punctul final va fi Conacul Ursului (km 105, județul Argeș).

Evenimentul este considerat un omagiu adus unuia dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din lume, supranumit de publicații internaționale „cel mai frumos drum de condus”. Închiderea temporară a circulației este necesară pentru a permite desfășurarea în siguranță a paradei auto, dar și pentru a proteja participanții și ceilalți șoferi.

Șoferii care plănuiesc să tranziteze Transfăgărășanul în intervalul menționat sunt sfătuiți să își ajusteze traseul și să evite porțiunea restricționată. CNAIR recomandă consultarea în timp real a informațiilor privind starea drumurilor naționale și a autostrăzilor, disponibile pe site-ul oficial al companiei, la secțiunea „Situația Drumurilor Naționale”, dar și pe pagina oficială de Facebook.

Transfăgărășanul, care leagă județele Argeș și Sibiu, rămâne una dintre cele mai populare atracții turistice din România, atrăgând anual mii de vizitatori români și străini. Deși închiderea de vineri va genera un disconfort temporar, organizatorii și autoritățile susțin că evenimentul contribuie la promovarea imaginii acestui traseu montan de renume internațional.