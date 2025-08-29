Amendă de 5.900 de euro pentru un șofer român de TIR. A fost obligat să doarmă într-o parcarea primăriei de polițiștii italieni

Un șofer român de TIR a fost amendat în Italia cu 5.900 de euro după ce a fost prins conducând aproape 18 ore fără oprire, cu viteze mult peste limita legală și fără a respecta timpii de odihnă obligatorii. Oprirea a avut loc la Miradolo Terme, în Lombardia, unde polițiștii italieni au verificat datele înregistrate de tahograful digital al camionului. Pe lângă sancțiunea financiară, bărbatul a fost obligat să își refacă orele de odihnă într-o parcare pusă la dispoziție de primărie, fiind interzis să își continue drumul până la recuperarea pauzelor legale.

Conducere periculoasă și viteză peste limite

Potrivit publicației Prima Pavia, verificările au arătat că șoferul român conducea cu o viteză medie de peste 100 km/h, atingând chiar și 113 km/h. În Italia, legislația este strictă pentru vehiculele de mare tonaj: camioanele nu pot depăși 70 km/h pe drumurile din afara localităților și 80 km/h pe autostradă. Depășirea acestor limite, combinată cu lipsa pauzelor, a făcut ca situația să fie considerată extrem de periculoasă de către autorități.

Nereguli grave la timpii de odihnă

Pe lângă viteza excesivă, polițiștii au descoperit și abateri repetate privind programul de condus și odihnă. Timp de 18 zile consecutive, bărbatul nu a respectat pauzele obligatorii la fiecare 4 ore și jumătate de condus și a depășit frecvent limita de 9 ore de condus pe zi impusă de regulamentul european. Mai mult, perioadele de odihnă zilnică erau insuficiente și nu se încadrau în cerințele legale.

Astfel de încălcări pun în pericol atât șoferul, cât și ceilalți participanți la trafic, oboseala fiind una dintre cauzele majore ale accidentelor grave pe șosele.

Amenda și oprirea forțată în parcare

Pentru toate neregulile constatate, șoferul român a fost sancționat cu o amendă de 5.900 de euro. Mai mult, agenții de poliție nu i-au permis să își continue călătoria și l-au escortat într-o parcare a Primăriei Miradolo Terme. Acolo, bărbatul a fost obligat să își refacă orele de odihnă înainte de a urca din nou la volan.

Decizia polițiștilor a avut rolul de a preveni un posibil accident, având în vedere starea de oboseală acumulată și modul în care acesta încălcase legea.

Reguli clare pentru șoferii profesioniști

În Uniunea Europeană, legislația stabilește reguli precise pentru șoferii de vehicule comerciale: aceștia pot conduce cel mult 9 ore pe zi, cu pauze obligatorii de minimum 45 de minute după fiecare 4 ore și jumătate. Totodată, odihna zilnică trebuie să fie de cel puțin 11 ore.

Autoritățile italiene subliniază că respectarea acestor reguli este esențială pentru siguranța traficului rutier. Controalele sunt frecvente și vizează atât șoferii italieni, cât și pe cei străini care tranzitează țara.