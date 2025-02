Grammy Awards 2025: o seară a recordurilor și momentelor istorice. Cine a câștigat la cea de-a 67-a ediție a Premiilor Grammy

Gala premiilor Grammy 2025 a fost un eveniment de neuitat, marcat de momente istorice, premiere și performanțe spectaculoase. Beyoncé a reușit să câștige, în sfârșit, premiul pentru Albumul anului, în timp ce Kendrick Lamar a dominat categoriile „Cântecul anului” și „Înregistrarea anului”. De asemenea, Chappell Roan a fost desemnată cel mai bun artist nou, oferind un discurs puternic despre drepturile artiștilor.

Acest eveniment nu a fost doar despre premii, ci și despre solidaritate. Ceremonia a fost dedicată celor afectați de incendiile devastatoare din Los Angeles, iar organizatorii și artiștii au strâns peste 7 milioane de dolari pentru ajutorarea victimelor.

Beyoncé câștigă, în sfârșit, albumul anului

După o carieră de peste două decenii și un record impresionant de 35 de premii Grammy, Beyoncé a primit primul său trofeu pentru „Albumul anului” cu „Cowboy Carter”. Acest moment a fost unul extrem de emoționant, mai ales că premiul i-a fost înmânat de legendara Diana Ross, alături de reprezentanți ai Departamentului de Pompieri din Los Angeles.

În discursul său, Queen Bey a mulțumit pompierilor și tuturor celor care au contribuit la siguranța comunității în urma incendiilor recente. De asemenea, artista a subliniat importanța explorării genurilor muzicale și a creativității:

„Cred că genurile muzicale sunt doar niște etichete care încearcă să ne limiteze ca artiști. Vreau să încurajez pe toată lumea să creeze ceea ce simte cu adevărat”.

Aceasta nu a fost singura victorie a lui Beyoncé în seara premiilor. „Cowboy Carter” a câștigat și Cel mai bun album country, un succes notabil, având în vedere că este prima încercare a artistei în acest gen. De asemenea, piesa „II Most Wanted”, colaborarea sa cu Miley Cyrus, a fost desemnată Cea mai bună performanță country în duo/grup.

Kendrick Lamar, marele câștigător al serii

Kendrick Lamar a fost unul dintre marii triumfători ai serii, plecând acasă cu cinci trofee, câștigând fiecare categorie la care a fost nominalizat. Piesa sa, „Not Like Us”, a dominat complet categoriile Cântecul anului, Înregistrarea anului și Cea mai bună piesă rap.

În discursul său, artistul a adus un omagiu orașului său natal:

„Nu pot să mulțumesc îndeajuns locurilor în care am crescut: Palisades, Altadena și întregul Los Angeles. Aceasta este pentru voi.”

Succesul lui Lamar vine la un an după ce premiile Grammy au fost dominate de artiste feminine, când Taylor Swift a câștigat „Albumul anului” pentru a patra oară. De altfel, în acest an, Swift a avut ocazia să îi înmâneze premiul pentru Cel mai bun album country lui Beyoncé, un moment care a adus aminte de celebra întrerupere a discursului lui Swift de către Kanye West la MTV VMA 2009.

Printre ceilalți câștigători ai serii s-au numărat Sabrina Carpenter, care a obținut premiul pentru Cel mai bun album pop vocal, și Doechii, care a câștigat „Cel mai bun album rap” cu „Alligator Bites Never Heal”.

Momente memorabile: de la The Weeknd la tributul pentru Quincy Jones

Gala a fost plină de performanțe spectaculoase, dar cea mai mare surpriză a fost revenirea lui The Weeknd pe scena Grammy. După ce în 2020 a declarat că boicotează premiile, artistul a interpretat „Timeless”, marcând un moment de reconciliere cu Recording Academy.

Un alt punct emoționant a fost tributul adus regretatului Quincy Jones, în care Stevie Wonder și Herbie Hancock au interpretat un medley al celor mai mari hituri ale legendarului producător. De asemenea, Lady Gaga și Bruno Mars au oferit un moment special cu piesa „California Dreamin’”, dedicată victimelor incendiilor din Los Angeles.

Gala premiilor Grammy 2025 nu a fost doar o celebrare a muzicii, ci și o reafirmare a solidarității și inovației artistice. De la triumful istoric al lui Beyoncé la energia lui Kendrick Lamar, acest eveniment va rămâne în memoria fanilor muzicii pentru mult timp.

Lista completă a câștigătorilor:

Cel mai bun album country: Beyoncé – Cowboy Carter

Cel mai bun album pop vocal: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Cel mai bun album rap: Doechii – Alligator Bites Never Heal

Cea mai bună interpretare pop solo: Sabrina Carpenter – Espresso

Cel mai bun album dance/electronic: Charli XCX – Brat

Cea mai bună interpretare rock: The Beatles – Now and Then

Cea mai bună interpretare rap: Kendrick Lamar – Not Like Us

Cel mai bun cântec rap: Kendrick Lamar – Not Like Us

Cel mai bun album de muzică alternativă: St. Vincent – All Born Screaming

Cea mai bună interpretare country solo: Chris Stapleton – It Takes a Woman

Cea mai bună interpretare country duo/grup: Beyoncé feat. Miley Cyrus – II Most Wanted

Cea mai bună interpretare rap: Rapsody feat. Erykah Badu – 3:AM

Cea mai bună înregistrare dance pop: Charli XCX – Von Dutch

Cea mai bună înregistrare dance/electronic: Justice & Tame Impala – Neverender

Cea mai bună interpretare R&B: Muni Long – Made for Me (Live on BET)

Cea mai bună interpretare R&B tradițional: Lucky Daye – That’s You

Cel mai bun album comedy: Dave Chappelle – The Dreamer

Cea mai bună melodie R&B: SZA – Saturn

Cel mai bun album progressive R&B: Avery*Sunshine – So Glad to Know You (CÂȘTIGĂTOR ex aequo) și NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge) – Why Lawd? (CÂȘTIGĂTOR ex aequo)

Cel mai bun album R&B: Chris Brown – 11:11 (Deluxe)

Cel mai bun album folk: Gillian Welch & David Rawlings – Woodland

Cel mai bun album Música Urbana: Residente – Las Letras Ya No Importan

Cea mai bună interpretare metal: Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne – Mea Culpa (Ah! Ça ira!)

Cea mai bună interpretare de muzică africană: Tems – Love Me JeJe

Cel mai bun cântec rock: St. Vincent – Broken Man

Cel mai bun album rock: The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Cea mai bună interpretare de muzică alternativă: St. Vincent – Flea

Cel mai bun album de muzică globală: Matt B feat. Royal Philharmonic Orchestra – Alkebulan II

Cel mai bun audiobook, narațiune și storytelling: Jimmy Carter – Last Sundays in the Plains: A Centennial Celebration

Cel mai bun cântec country: Kacey Musgraves – The Architect

Cel mai bun cântec scris pentru un mediu vizual: Jon Batiste – It Never Went Away (din American Symphony)

Cel mai bun album Música Mexicana (inclusiv Tejano): Carín León – Boca Chueca, Vol. 1

Cel mai bun compozitor al anului, non-clasic: Amy Allen

Cel mai bun producător al anului, non-clasic: Daniel Nigro

Cel mai bun album de teatru muzical: Hell’s Kitchen