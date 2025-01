Trupa The Beatles a fost nominalizată la Premiile Grammy 2025, după mai bine de 50 de ani de când s-a destrămat

La ediția din acest an a Premiilor Grammy, The Beatles revin în competiție, după mai bine de cinci decenii de la destrămarea legendară a trupei britanice. Nominalizați pentru premiul pentru ”Cea mai bună înregistrare” alături de nume mari din muzica contemporană, cum ar fi Beyoncé și Kendrick Lamar, The Beatles au reușit o performanță extraordinară. Deși cei patru membri ai trupei nu mai sunt toți în viață, piesa ”Now and Then” a fost posibilă datorită tehnologiei inovatoare de inteligență artificială (AI), stârnind controverse în lumea muzicală.

”Now and Then”: o melodie creată cu ajutorul inteligenței artificiale

Noua melodie a trupei, ”Now and Then”, este un exemplu de utilizare a AI în producția muzicală. Piesa nu conține elemente de ”deepfake” care să imite vocile membrilor The Beatles, ci folosește un demo mai vechi, cu zgomote de fond, pentru a izola vocea lui John Lennon, informează AFP, conform Agerpres

Apoi, înregistrările lui George Harrison din 1995 și ale altor membri ai trupei, cum ar fi Ringo Starr și Paul McCartney, au fost combinate pentru a crea piesa. Paul McCartney a insistat că ”nimic nu a fost creat artificial” și că piesa reflectă doar o îmbunătățire tehnologică a materialului existent.

Controversele și reglementările Grammy privind utilizarea AI

Nominalizarea ”Now and Then” a ridicat întrebări etice, mai ales având în vedere regulile Academiei de la Grammy, care în 2023 a adoptat o politică prin care numai lucrările create de oameni sunt eligibile.

AI este acceptat doar atunci când este folosit ca un instrument auxiliar, iar nu ca o metodă de creare completă a piesei. Cu toate acestea, pentru Mary Bragg, compozitoarea din Nashville, tehnologia utilizată pentru această piesă este o ”revelație” și un progres al ingineriei de sunet.

Ea consideră că această utilizare este o extensie a metodelor deja utilizate în producția de muzică, dar avertizează totodată că este esențial să se păstreze integritatea artistică.

Un semn al unui viitor incert în muzica digitală

Chiar și cu controversele ce au apărut, utilizarea AI pentru realizarea piesei ”Now and Then” poate reprezenta un punct de cotitură în industria muzicală.

Linda Bloss-Baum, expertă în drepturile artiștilor, consideră că, în acest caz, tehnologia a fost folosită într-un mod pozitiv și cu acordul familiei lui John Lennon.

De asemenea, nominalizarea The Beatles pentru ”Cea mai bună înregistrare” la 50 de ani după destrămare reflectă un viitor în care tehnologia și muzica se îmbină tot mai mult, permițând artiștilor să aducă la viață lucruri ce păreau imposibile.