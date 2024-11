Nominalizări premiile Grammy 2025: Beyonce, pregătită pentru un nou record, iar Kendrick Lamar, Charli XCX și Billie Eilish urmează cu multiple șanse de câștig

Premiile Grammy, considerate cele mai prestigioase distincții din industria muzicală, sunt decernate anual de Academia Națională a Artelor și Științelor de Înregistrare din Statele Unite. Instituite în 1959, acestea recompensează excelența în diverse genuri muzicale și reprezintă un punct de referință în cariera artiștilor, având un impact semnificativ asupra recunoașterii globale și succesului acestora. Anul acesta, nominalizările au adus în prim-plan artiști consacrați și talente noi, pregătite să cucerească scena muzicală internațională.

Beyonce atinge un record istoric de nominalizări

Anul 2025 o plasează pe Beyonce în fruntea clasamentului, cu 11 nominalizări, ducând totalul carierei sale la impresionanta cifră de 99 – mai multe decât oricare alt artist. Printre nominalizările sale din acest an se numără categorii precum Albumul Anului, cu albumul Cowboy Carter, și Înregistrarea Anului, cu piesa Texas Hold ’Em. Cu toate acestea, artista încă nu a obținut premiul pentru Albumul Anului, o distincție râvnită de-a lungul carierei sale prolifice.

Kendrick Lamar, Charli XCX și Billie Eilish au primit fiecare câte șapte nominalizări, consolidându-și poziția în topul industriei muzicale contemporane. Aceștia sunt nominalizați în mai multe categorii importante, oferind publicului o competiție de mare calibru la premiile din 2025.

Iată mai jos lista nominalizaților în câteva dintre cele mai importante categorii. Lista completă a nominalizărilor din toate cele 94 de categorii poate fi consultată aici.

Albumul anului și piesa anului: o competiție strânsă între mari artiști

Printre cele mai râvnite categorii se află Albumul Anului, care include albume apreciate de critici și public deopotrivă. Pe lângă Cowboy Carter al lui Beyonce, nominalizările includ albume precum Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish, Brat de Charli XCX, și The Tortured Poets Department de Taylor Swift. Fiecare album aduce o abordare distinctă, iar competiția este strânsă, cu nume consacrate care luptă pentru trofeul suprem.

La categoria Cântecul Anului, se remarcă piesa A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey, dar și colaborarea lui Lady Gaga și Bruno Mars pentru Die With a Smile. Beyonce este nominalizată cu Texas Hold ’Em, iar Kendrick Lamar cu Not Like Us, ambele piese fiind considerate printre cele mai reprezentative ale anului.

Noi talente la categoria cel mai bun artist nou

Categoria Cel mai bun artist nou pune în lumina reflectoarelor artiști emergenți precum Chappell Roan, Sabrina Carpenter și Teddy Swims, care au reușit să impresioneze prin originalitate și performanțe captivante. Acești artiști aduc o viziune nouă în muzică și promit să devină nume de referință în anii următori.

Performanțele de top în genurile pop, rap, country și rock

Genul Pop aduce în competiție artiști consacrați și colaborări de succes. Beyonce și Billie Eilish sunt nominalizate pentru Cea mai bună interpretare solo pop, în timp ce colaborarea dintre Charli XCX și Billie Eilish la piesa Guess figurează la categoria Cel mai bun duo/grup pop. De asemenea, Ariana Grande, Brandy și Monica concurează cu reinterpretarea hitului The Boy Is Mine.

În categoria Rap, nominalizările includ artiști de renume precum Eminem, Future și Kendrick Lamar. Eminem concurează cu albumul The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), iar Kendrick Lamar are șanse mari la Cea mai bună interpretare rap cu piesa Not Like Us. În genul Country, Beyonce surprinde cu albumul Cowboy Carter, alături de artiști precum Chris Stapleton și Kacey Musgraves.

În genul Rock, competiția este intensă, cu trupe emblematice precum The Rolling Stones, Green Day și Pearl Jam, toate nominalizate la categoria Cel mai bun album rock. Nominalizarea piesei Now and Then a trupei The Beatles la Cea mai bună interpretare rock adaugă o notă de nostalgie și emoție competiției.

Nominalizările Grammy 2025 – o celebrare a diversității și creativității muzicale

Nominalizările pentru premiile Grammy din 2025 reflectă o diversitate impresionantă de stiluri și influențe muzicale, demonstrând vitalitatea și creativitatea scenei actuale. Cu o competiție acerbă între nume consacrate și artiști emergenți, ceremonia promite să fie un eveniment plin de surprize și momente memorabile. Anticipația crește pe măsură ce data evenimentului, 2 februarie, se apropie, iar publicul este nerăbdător să afle care dintre acești artiști își vor vedea numele gravat în istoria muzicii.