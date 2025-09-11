Google Maps introduce alerte vizuale pe ecranul de blocare pentru navigare mai simplă. Cum funcționează și-ți face viața mai ușoară

Google pregătește o schimbare importantă pentru aplicația Maps, menită să facă orientarea mai ușoară și mai sigură pentru utilizatori. În curând, indicațiile de navigare vor putea fi vizualizate direct pe ecranul de blocare al telefonului, printr-un nou sistem de notificări în timp real. Astfel, nu va mai fi nevoie să deblochezi dispozitivul pentru a vedea următoarea direcție sau ora estimată de sosire.

Funcționalitatea, aflată deocamdată în fază de testare, folosește un mecanism de afișare inovator, care „deturnează” sistemul de notificări Android pentru a proiecta informații esențiale în partea superioară a ecranului. Este o evoluție semnificativă față de actualele alerte audio și vibrații, permițându-ți să primești instrucțiuni vizuale clare chiar și atunci când folosești alte aplicații.

Noua opțiune vine în sprijinul celor care se deplasează frecvent pe jos, cu bicicleta sau cu mașina și nu pot ține telefonul în mână în mod constant. Până acum, Google Maps oferea indicații audio și vibrații, însă afișarea vizuală necesita menținerea ecranului activ sau revenirea manuală în aplicație după ce utilizatorul răspundea, de exemplu, la un mesaj.

Cu „Live Updates”, informațiile apar sub formă de mini-icoane și cartonașe vizibile pe ecranul de blocare, lângă indicatorii de baterie, semnal Wi-Fi și conexiune de date. Vei putea vedea direcția de urmat, distanța rămasă și ora estimată de sosire, fără să mai atingi telefonul. În plus, un buton dedicat îți permite să închei sesiunea de navigare atunci când nu mai ai nevoie de ghidaj. Această abordare reduce riscul de distragere a atenției, mai ales la volan, și face procesul de orientare mult mai eficient.

Integrare cu Android 16 și testare limitată

Funcționalitatea este disponibilă în prezent doar pentru un număr restrâns de utilizatori înscriși în programul Android 16 QPR 2 Beta. Aici, Google testează sistemul de notificări extins, pregătind lansarea oficială. Dispozitivele care rulează versiunea beta primesc deja actualizări ce includ aceste alerte, iar primele reacții sunt pozitive: utilizatorii apreciază faptul că pot urmări progresul călătoriei fără să deblocheze ecranul sau să întrerupă alte activități.

Google nu a anunțat o dată exactă pentru lansarea globală, dar surse apropiate companiei estimează că noua funcționalitate va fi disponibilă până în decembrie 2025, odată cu finalizarea actualei campanii de testare. Acest calendar oferă dezvoltatorilor suficient timp pentru a ajusta eventualele probleme și pentru a asigura compatibilitatea cu cât mai multe modele de telefoane Android.

Ce înseamnă pentru utilizatori și viitorul navigării mobile

Introducerea alertelor vizuale pe ecranul de blocare reprezintă un pas firesc în evoluția Google Maps. Pentru tine, ca utilizator, avantajele sunt evidente: nu mai pierzi timp deblocând telefonul și nu mai riști să ratezi o intersecție importantă doar pentru că verificai altă aplicație. Este o funcție utilă mai ales în orașele aglomerate, unde câteva secunde pot face diferența între a prinde sau a rata o stradă laterală.

Pe termen lung, această inovație ar putea influența și alte aplicații de navigare sau servicii bazate pe localizare. Dacă testele se dovedesc reușite, e posibil ca și alte platforme să adopte un sistem similar, oferind utilizatorilor acces rapid la informațiile esențiale, direct pe ecranul de blocare.

Într-o lume în care mobilitatea și siguranța devin priorități, decizia Google de a aduce indicațiile de navigare mai aproape de utilizatori arată cum tehnologia poate simplifica experiențele de zi cu zi. Când funcția va fi disponibilă oficial, tot ce vei avea de făcut va fi să aprinzi ecranul, să urmezi direcția afișată și să îți continui drumul, fără grija de a manipula telefonul. Astfel, Google Maps își consolidează rolul de asistent indispensabil pentru oricine se deplasează, fie că este vorba de o plimbare prin oraș sau de o călătorie lungă cu mașina.